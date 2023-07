Współtwórca serialu “The Last of Us” – Craig Mazin – podzielił się swoimi przewidywaniami na temat daty premiery 2. sezonu produkcji. Ta, przez wzgląd na trwający strajk scenarzystów, jakiś czas temu stanęła pod znakiem zapytania. Co dalej?

Craig Mazin: data premiery The Last of Us 2 wciąż możliwa do dochowania

Data premiery “The Last of Us 2” została jakiś czas temu oznaczona w przybliżeniu na rok 2025. Strajk scenarzystów podał jednak w wątpliwość możliwość dochowania tego terminu. W najnowszym wywiadzie, udzielonym serwisowi Deadline jeden ze współtwórców tytułu – Craig Mazin – uchylił rąbka tajemnicy co do przyszłości serialu. Nadzieja na terminowy debiut nie została jeszcze zaprzepaszczona:

Do 1 maja, kiedy rozpoczął się strajk scenarzystów i wstrzymano prace nad scenariuszem, nowy sezon już nabrał kształtu [...]. Wiemy już, jak wygląda cały sezon, a ja byłem w stanie napisać i przesłać pierwszy odcinek tuż przed upływem terminu. Więc teraz po prostu chodzę i piszę w myślach [...]. Chodzę na spacery i myślę o scenach, ponieważ kiedy zadzwoni dzwonek i to się skończy, bo studia się opamiętają, będę musiał w zasadzie wystrzelić jak z armaty. Naprawdę chcemy spróbować i wyemitować ten serial na antenie, kiedy powinien się tam znaleźć.

Mazin kreśli też scenariusz na wypadek przedłużającego się protestu:

Jeśli te strajki potrwają znacznie dłużej, nieuchronnie będziemy musieli przekładać zdjęcia, a to boli nas, boli publiczność i boli HBO. Wszyscy, wszyscy chcemy wrócić do pracy; Myślę, że wszyscy, którzy faktycznie wykonują pracę, w tym ludzie z sieci, którzy są z nami w terenie, myślę, że wszyscy chcą po prostu rozwiązać ten problem. Więc trzymajmy kciuki.

The Last of Us, sezon 2: nowe informacje na temat fabuły

Rozmówca zdradził też, czego można spodziewać się po 2. sezonie, a co należy wykluczyć. W kontekście tego pierwszego aspektu nie zabrakło odniesień do oryginalnej serii gier:

[...] niektóre rzeczy będziemy robić dokładnie tak, jak w grze. Niektóre rzeczy zekranizujemy wiernie, a niektóre po swojemu. Nieważne, czy grałeś w tę grę, czy nie. Zdziwisz się, jak sezon się rozwinie. Mamy kilka ciekawych zwrotów akcji.

A czego zabraknie? Choć twórca zdecydowanie unika w tym kontekście stanowczych deklaracji, zapewnia, że głośny wątek Billa i Franka zdążył wybrzmieć już w pełni:

Kiedy robimy coś, co uważamy za piękne, pozwalamy temu być takim, jakie jest i znajdujemy inne piękne rzeczy do zrobienia

– podsumował Mazin.

Potwierdził też, że 2. sezon “The Last of Us” nie będzie ostatnim, chyba że zabraknie zainteresowania ze strony publiki i serial zostanie skasowany. Fenomenalne otwarcie tej historii na to jednak nie wskazuje.

Źródło: Deadline