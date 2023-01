Z filmami i serialami nawiązującymi do gier bywa różnie, ale w przypadku The Last of Us bardzo szybko ogłoszono sukces. Nie dziwią więc kolejne doniesienia co do tego projektu.

2. sezon The Last of Us od HBO już zamówiony

Serial The Last of Us zadebiutował na HBO Max oraz na antenie stacji HBO 16 stycznia (w Polsce, w niektórych krajach 15 stycznia). Zgodnie z praktykami HBO, widzowie co tydzień raczeni są jednym nowym odcinkiem, a więc jesteśmy dopiero na początku przygody Joela i Ellie. Mimo tego można mieć pewność, że poza pozostałymi odcinkami 1. sezonu będzie można obejrzeć więcej.

Potwierdzono, iż serial The Last of Us doczeka się 2. sezonu. Na jakiekolwiek konkretniejsze informacje z nim związane jest oczywiście za wcześnie, ale wydaje się, że sama taka wzmianka spotka się z ciepłym przyjęciem.

Oglądalność The Last of Us na bardzo wysokim poziomie

Czy można mówić tu o hicie? Biorąc pod uwagę oglądalność, zdecydowanie tak. Z oficjalnych informacji wiemy, że premiera na rynku amerykańskim jest właśnie tak opisywana przez HBO, pierwszy odcinek serialu przyciągnął tam 4,7 mln widzów. Lepsze otwarcie w historii HBO Max oraz stacji HBO miał tylko jeden serial - Ród smoka.

Co też ważne, drugi odcinek to już oglądalność na poziomie 5,7 mln widzów i w tym względzie (tygodniowego wzrostu) The Last of Us jest nowym liderem HBO. Włodarzy grupy Warner Bros. Discovery cieszy też ogromny ruch w mediach społecznościowych generowany przez oglądających serial.

Recenzje The Last of Us to oceny niemal maksymalne

Jeśli jednak pochylić się nad samą jakością serialu, też jest dobrze. Nawet bardzo dobrze, bo rzut oka na Rotten Tomatoes pokazuje średnią ocen na poziomie 97% wśród krytyków oraz 96% wśród widzów. Wydaje się, że dokonano tu niemal niemożliwego. Udało się przygotować serial, który chwalą zarówno gracze, jak i osoby po raz pierwszy spotykające się z Joelem i Ellie oraz ich podróżą przez postapokaliptyczny świat.

Trudno dziwić się zadowoleniu, jakie płynie nie tylko od zarządzających HBO Max, którym nowa mocna pozycja w ofercie bezsprzecznie teraz się przyda. Swoje 5 minut (chociaż chyba nie pierwsze w karierze) mają też Craig Mazin oraz Neil Druckmann, jeden z ojców serii gier The Last of Us. Obydwaj powinni dalej pracować nad serialem.

„Jestem zaszczycony i szczerze przytłoczony, że tak wiele osób przyłączyło się z naszej opowieści o podróży Joela i Ellie. Współpraca z Craigiem Mazinem, naszą niesamowitą obsadą i ekipą oraz HBO przerosła moje i tak już wysokie oczekiwania. Teraz mamy absolutną przyjemność z tego, że możemy to powtórzyć w drugim sezonie! W imieniu wszystkich w Naughty Dog i PlayStation, dziękuję!”

Oglądacie The Last of Us?

Źródło: ew, hbo max polska