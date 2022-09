Mario + Rabbids: Sparks of Hope doczekało się nowego, konkretnego materiału z fragmentami rozgrywki. Warto rzucić okiem.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope z prezentacją na Ubisoft Forward

Wielu obecnych (a może i przyszłych) posiadaczy Nintendo Switch ma naprawdę spore nadzieje co do Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Wiedzieliśmy, że będzie to jeden z tytułów promowanych podczas dzisiejszego pokazu Ubisoft Forward, ale można było zastanawiać się, co twórcy zechcą zaprezentować. Okazało się, że byli dość hojni.

Światło dzienne ujrzał ponad 7-minutowy zapis fragmentów rozgrywki. Nie zmieniły się główne założenia względem poprzedniej odsłony tej serii crossoverów (Mario + Rabbids: Kingdom Battle z 2017 roku), należy nastawiać się na połączenie strategii i RPG, aczkolwiek z pewnymi korektami mającymi zapewnić jeszcze lepszą zabawę. Oczywiście nie zabraknie wielkiego zła (Cursa), z którym trzeba będzie się uporać oraz barwnej i uzdolnionej grupy bohaterów. Małą próbkę umiejętności każdego z nich pokazano właśnie teraz.

Gameplay z Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Kiedy premiera Mario + Rabbids: Sparks of Hope?

Zainteresowani Mario + Rabbids: Sparks of Hope zapewne ucieszą się z faktu, że na dziejszym pokazie podtrzymano wcześniej składane obietnice co do daty premiery. Wygląda na to, że w tym przypadku nie trzeba obawiać się opóźnienia, gra zostanie oddana w ręce graczy już 20 października.

Jednocześnie ujawniono, że w planach jest rozwój gry po premierze. I tu ciekawostka, bo w jednym z DLC pojawi się postać, której chyba nie trzeba bliżej przedstawiać - Rayman.

Źródło: Ubisoft