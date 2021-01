Trzeba przyznać, że materiałów promujących The Medium znacząco przybyło. Na ostatniej prostej przed premierą twórcy starają się zainteresować jak najwięcej graczy i wykorzystują ku temu kolejne pomysły.

Zwiastun aktorski The Medium

Jeden z nich to live action trailer, czyli zwiastun aktorski. Materiał został przygotowany we współpracy z Platige Image, nominowanym do Oscara Tomaszem Bagińskim oraz Pawełem Maśloną, co samo w sobie jest już naprawdę solidną rekomendacją.

Skupia się na wprowadzeniu w klimat gry i styl graficzny inspirowany twórczością Zdzisława Beksińskiego. Jednocześnie przybliża też główne postacie z gry - Mariannę, enigmatycznego Tomasza, ducha o imieniu Smutek oraz złowrogą istotę podróżującą między światem materialnym i duchowym, bo jak być może już wiecie trzeba będzie tutaj zwiedzić obywa.

The Medium z ray tracing

Poza tym ostatnio pojawił się również zwiastun przypominający, iż można spodziewać się obsługi ray tracingu. Twórcy zdradzili już, że przewidzieli Performance Mode oraz Quality Mode, tutaj natomiast pokazali kilka ujęć mających rozbudzać apetyty graczy przywiązujących uwagę do tego rozwiązania.

Czekacie? Premiera The Medium już 28 stycznia. Gra trafi na PC z Windows oraz Xbox Series X i Xbox Series S.

