The Medium to gra, którą bez wątpienia mają na uwadze sympatycy dość szeroko pojętego gatunku survival horror. Wreszcie dowiedzieliśmy się, kiedy dokładnie można będzie się z nią zapoznać.

Premiera The Medium w grudniu

Przedstawiciele studia Bloober Team od dłuższego czasu utrzymywali, że premiera The Medium odbędzie się przed końcem tego roku. Wygląda na to, że faktycznie tak się stanie, ale nie spełnią się nadzieje niektórych graczy. Tych liczących, że The Medium zostanie jednym z tytułów startowych Xbox Series X i Xbox Series S. Premierę zaplanowano na 10 grudnia, tego samego dnia gra zostanie udostępniona również na PC z Windows 10 (Epic Games Store i Steam).

„Okres przedświąteczny stanowi świetne okno premierowe, dlatego termin premiery Medium jest nieprzypadkowy. Jesteśmy na ostatniej prostej i zostało nam szlifowanie gotowego produktu. Chcemy oddać w ręce graczy grę, która przekazuje nasze dywagacje nad współczesnym światem, gra która stawia więcej pytań niż odpowiedz. Microsoft nie bez przyczyny uznał The Medium za jedną z pozycji, która może pomóc najnowszej konsoli tej firmy odnieść ogromny sukces. Z pewnością słowo “unikalna” jest tutaj kluczem. Jestem dumny z mojego zespołu, że w trakcie pandemii poradził sobie tak dobrze mimo wielu przeciwności.” - Piotr Babieno, prezes zarządu Bloober Team

The Medium, czyli horror na motywach twórczości Zdzisława Beksińskiego

Zwiastun opublikowany przy okazji ogłoszenia dokładnej daty premiery dobrze wprowadza w klimat, jakiego można się tutaj spodziewać. Przy pracach nad The Medium twórcy inspirują się twórczością Zdzisława Beksińskiego, a do przygotowania ścieżki dźwiękowej zaangażowali Arkadiusza Reikowskiego i Akirę Yamaokę, który pracował przy kultowym dla niektórych Silent Hill.

O głównych założeniach dotyczących rozgrywki w The Medium pisaliśmy trochę już wcześniej. Gra określana jest jako horror psychologiczny z akcją przedstawianą z perspektywy trzeciej osoby. Gracze będą eksplorować i dążyć do rozwiązywania zagadki związanej z morderstwem dziecka. Brzmi dość standardowo jak na ten gatunek. Warto zatem dodać, że główna bohaterka to medium, a wydarzenia będą działy się w dwóch światach - realnym i duchowym. Dla nas dodatkowym smaczkiem może być to, iż akcja rozgrywa się w Krakowie z lat 90.

Źródło: Bloober Team

Warto zobaczyć również: