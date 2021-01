Czekacie na The Medium? Twórcy pochwalili się spora dawką nowych materiałów z gry, ujawnili też warte odnotowania informacje dotyczące kwestii technicznych.

Gameplay z The Medium - tak wygląda nowy horror Bloober Team

Krakowska ekipa Bloober Team upodobała sobie gry, których celem jest wywoływanie u graczy szybszego bicia serca. Powstające już od dłuższego czasu The Medium to kolejny horror, ale wedle zapewnień jednocześnie ten cechujący się sporą oryginalnością. Przede wszystkim z racji faktu, iż podczas rozgrywki trzeba będzie jednocześnie zwiedzać dwa światy – realny i duchowy.

Brzmi intrygująco, a jak wygląda? Najnowszy, dość obszerny zapis z rozgrywki udziela przynajmniej częściowej odpowiedzi. A to nie wszystko, bo opublikowano również wideo zza kulis, za pośrednictwem którego twórcy przybliżają obydwa światy pojawiające się w grze i to, czego można się po nich spodziewać. Inspiracje? Między innymi filmy Roy'a Anderssona oraz obrazy Zdzisława Beksińskiego.

The Medium będzie wspierał ray tracing

Warto też nadmienić, iż jeden z projektantów, a konkretnie Jacek Zięba uchylił rąbka tajemnicy odnoście kwestii technicznych. W The Medium mają pojawić się dwa tryby - Performance Mode oraz Quality Mode. Czym będą się różnić? Podejściem do obsługi ray tracingu. W przypadku Performance Mode wspomniane rozwiązanie będzie aktywne we wszystkich lokacjach, ale tylko w momencie znajdowania się w jednym ze wspomnianych wyżej światów. Quality Mode znosi to ograniczenie, a dodatkowo przynosi kilka innych elementów (DLSS i rozwiązania od firmy Nvidia), ale jednocześnie zauważalnie bardziej obciąża sprzęt. Zainteresowani nim będą musieli dysponować wydajnym komputerem.

Premiera The Medium odbędzie się już wkrótce, bo 28 stycznia. Gra trafi na PC z Windows oraz konsole Xbox nowej generacji.

Źródło: Bloober Team

Warto zobaczyć również: