Supermassive Games udostępniło dla graczy update 1.05. Co do The Quarry dodaje aktualizacja?

W The Quarry przyda się teraz refleks

The Quarry zostało ciepło przyjęte przez graczy, choć nie uniknęło porównań do poprzedniej gry Supermassive Games, Until Dawn. Społeczność stwierdziła, że w nowym tytule sekwencje QTE (Quick time event), czyli wciskanie odpowiednich klawiszy w wyznaczonym momencie są zbyt proste. Studio wzięło sobie do serca opinie graczy i stąd pojawiła się aktualizacja, która pomoże utrudnić rozgrywkę.

rozwiń

Update umożliwia aktywowanie opcji trudniejszych i bardziej wymagających sekwencji QTE, które będą najprawdopodobniej trwać znacznie krócej, a co za tym idzie lepiej sprawdzą refleks. Wystarczy tylko po pobraniu aktualizacji przejść do ustawień rozgrywki i wybrać odpowiedni poziom trudności.

Dodatkowo w aktualizacji pojawia się możliwość wybrania napisów w różnych językach z oryginalnym angielskim VO.

Graliście już w The Quarry? Jak wrażenia?

Źródło: psu.com, twitter