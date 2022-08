GTA 6 stanowi najambitniejszy projekt w historii studia Rockstar, a i dla Take-Two będzie to prawdziwa perła.

GTA 6 nowym wyznacznikiem jakości

GTA 6 (nawet jeśli będzie nazywać się inaczej – bo to wciąż nieustalona kwestia) powstaje i ma się dobrze. Wydawca, którym jest Take-Two, zapewnił ostatnio, że wszystko idzie zgodnie z planem, a efekt końcowy zapowiada się lepiej niż dobrze.

Odpowiedzialna za ten tytuł ekipa Rockstara jest „zdeterminowana, by jeszcze raz ustanowić kreatywny benchmark dla serii, całej branży, a nawet szeroko rozumianej rozrywki” – powiedział Strauss Zelnick, dyrektor generalny Take-Two.

Zelnick dodał, że to samo udawało się poprzednim odsłonom. Równocześnie jednak twórcy GTA 6 mają celować jeszcze wyżej i na wielu płaszczyznach przebić to, co oferowały wcześniejsze części. A sporo się od premiery „poprzedniczki” podziało – wszak było to niemal dekadę temu.

Najwyższy czas na GTA 6, …dlatego będzie mniejsze

GTA 6 to najambitniejszy projekt w historii ekipy Rockstar. I choć do prac nad tym tytułem oddelegowanych zostało rekordowo wielu pracowników, to i tak konieczne będzie zmniejszenie skali, aby udało się wydać go w najbliższych latach.

Zamiast trzech map będzie jedna lub dwie, zamiast czwórki grywalnych postaci – dwójka (a jedną najpewniej będzie kobietą). To jednak na początek. Plany zakładają bowiem regularne rozbudowywanie projektu: o nowe lokalizacje, nowe misje czy nowe aktywności.

Nadchodzące Grand Theft Auto 6 (lub nie „6”) ma być żywym organizmem, podobnie jak GTA Online, ale na jeszcze większą skalę. Co istotne, ma to być również gra mniej kontrowersyjna od swoich poprzedniczek, co jednak w żaden sposób nie ma wpływać na frajdę podczas rozgrywki.

A ty czekasz na GTA 6 czy może już ci się znudziło?

