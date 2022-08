The Ascent już wkrótce zostanie rozbudowany o dodatek Cyber Heist. Czego można się po nim spodziewać?

Nowe zadania, lokacje i nie tylko w DLC do The Ascent

The Ascent nie był typowany do grona najlepszych gier 2021 roku w swoim gatunku, ale po premierze niektórzy zweryfikowali poglądy. Rzut oka na metacritic pokazuje wprawdzie średnią z recenzji na poziomie 74%. U nas było to jednak zauważalnie więcej, podobnie wśród graczy, którzy portfelami głosowali i wciąż głosują na tyle chętnie, że Neon Giant nie przestaje mieć ochoty na rozwój swojej produkcji. Kolejny etap to właśnie dodatek Cyber Heist.

Wedle zapowiedzi przyniesie on całkiem sporo nowości. Twórcy wymieniają wśród nich nowe okolice do odwiedzenia (arkologię zarządzaną przez Malhorst-Gelb Group) oraz kolejne elementy arsenału (w tym bronie do walki wręcz), które mają pomóc w stawianiu czoła także niewidzianym wcześniej wrogom. W dodatku kontynuowana będzie fabuła z podstawki, pojawią się kolejne zadania główne i poboczne do ukończenia w pojedynkę lub w kooperacji. Nie podano jednak orientacyjnego czasu, jaki zajmie przejście dodatku.

The Ascent Cyber Heist - zwiastun

Kiedy premiera dodatku Cyber Heist?

Jeśli jesteście w gronie zadowolonych nabywców The Ascent i spodobały Wam się powyższe zapowiedzi to jest jeszcze jedna dobra informacja. Na premierę nie trzeba będzie długo czekać.

Curve Games wypuści Cyber Heist na rynek już 18 sierpnia. Dodatek trafi na wszystkie platform sprzętowe, na których dostępna jest podstawka. Zainteresowani powinni przygotować się na wydatek w wysokości 9,99 dolarów.

Źródło: Curve Games