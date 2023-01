EA podzieliło się z graczami krótkim materiałem zapowiadającym nadchodzące nowości w The Sims 4. Twórcy zaprosili również na kolejną transmisję, podczas której poznamy więcej szczegółów.

Co mają w planach twórcy The Sims 4?

The Sims 4 w ubiegłym roku przeszło na model free-to-play, dzięki czemu każdy wielbiciel Simów może sprawdzić podstawową wersję gry za darmo. Nie była to jedyna dobra wiadomość, jaką w tamtym czasie przekazało EA. Dowiedzieliśmy się również, że prace nad The Sims 5 już się rozpoczęły, jednak kiedy przyjdzie nam zagrać w najnowszą odsłonę serii - nie wiadomo.

Na oficjalnym koncie The Sims na Twitterze pojawił się nowy post z krótkim wideo, zapowiadającym nowości, które twórcy planują wprowadzić w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

rozwiń

Materiał sugeruje, iż w grze pojawi się aktualizacja, dzięki której dostępny będzie nowy, niemowlęcy etap życia. The Sims 4 otrzyma również dwie nowe kolekcje, z czego jedna z nich skupi się na bieliźnie, a druga na wyposażeniu łazienki. Zgodnie z zapowiedzią, pojawi się również niedostępna do tej pory lokacja i kolejny dodatek do gry, aczkolwiek twórcy nie ujawnili więcej szczegółów.

EA zaprasza na specjalną transmisję

Nieco więcej na temat planów na nadchodzące miesiące dowiemy się zapewne pod koniec miesiąca. EA zaprosiło graczy na specjalną transmisję, która rozpocznie się 31 stycznia 2023 roku. Tak, jak i w poprzednich tego typu wydarzeniach, będzie można ją śledzić za pośrednictwem kanałów The Sims na platformach Twitch i YouTube.

Źródło: twitter, simscommunity.info