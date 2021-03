Do The Sims 4 zawitał nowy rodzaj dodatków, Kolekcje. Startowe zestawy to: Wiejska kuchnia, to były czasy oraz Wielkie Porządki. Są małe i tanie, ale to jeszcze nie oznacza, że dobre lub potrzebne.

Nie jestem największym fanem dodatków do gier i wolę sytuacje, w których twórcy hitowej produkcji po prostu zabierają się za całkiem nową część. Z tego powodu, czekając na szóste Grand Theft Auto, znowu odpalam GTA V, zamiast po raz pierwszy włączyć nieznane mi rozszerzenia do GTA IV. Podobny stosunek mam do skórek - choć grałem i w Fortnite, i Counter Strike: GO, a także bardzo dużo w Rainbow Six: Siege, to nigdy nie wydałem złotówki na jakikolwiek element kosmetyczny.

Z The Sims 4 mam jednak inaczej. To nie jest gra sieciowa "na pokaz" - simsy to moja prywatna forma relaksu, do której uciekam raz na jakiś czas. Wszelkie dodatki, jeśli akurat nie dostanę ich od wydawcy do recenzji, kupuję więc w ramach uzupełniania osobistej kolekcji i jest mi z tym dobrze. No i właśnie - EA Maxis chyba rozumie, dlaczego gracze wyciągają swoje portfele, wprost oddając nam do dyspozycji "Kolekcje". Wiadomo - jeśli nie masz pełnego zestawu, to staje się on wybrakowany. Jednak czy te najmniejsze możliwe paczki akcesoriów to już aby nie przesada?

Od razu po przejrzeniu nowej zawartości przypomniał mi się stary kawał o facecie na stacji benzynowej. Po tym jak zapytał obsługę "Ile kosztuje kropla paliwa?", otrzymał odpowiedź "Kropla? Kropla to za darmo". Oczywiście, puentą była riposta klienta: "No to proszę nakapać mi do pełna". Odnoszę wrażenie, że EA Maxis wydusiło właśnie kilka kropel i opakowało je na tyle elegancko, żeby zachowując resztki przyzwoitości prosić graczy o niecałe 25 złotych za każdy taki prezencik.

The Sims 4: Wielkie porządki - Kolekcja

Pierwszy z zestawów, jak sama nazwa wskazuje, przyniesie nam jeszcze więcej możliwości sprzątania. Tak, jakbyśmy nie mieli dość zmywania naczyń, pucowania blatów czy wynoszenia śmieci.

Zasadniczo pakiet został nazwany trochę na wyrost, a istotę rzeczy lepiej oddawałby tytuł "Fanatycy odkurzania". Z nowych przedmiotów dostajemy w nim bowiem trzy odkurzacze stojące i dwa ręczne. Serio? Żadnego klasycznego "kubła na kółkach" z rurą? Nikt nie wpadł też na pomysł samobieżnego odkurzacza typu Roomba? Oj, nieładnie, ktoś tu miał pomysł, ale zapomniał go w pełni wykorzystać.

Sytuację ratuje fakt, że ten pakiet, jako jedyny z zaprezentowanych Kolekcji, wprowadza minimalne zmiany w rozgrywce. Gdy dom jest wysprzątany na błysk, efekt jest dosłowny - powierzchnie raz na jakiś czas zaświecą czystością, a simowie mogą liczyć na pozytywne nastrójniki. Z kolei warstwa kurzu może negatywnie wpływać na samopoczucie, a jej ekstremalny nadmiar prowadzi do utworzenia... żywego króliczka z kłaków. No cóż, u nas mówi się bardziej o "kotach", ale i tak interaktywny zwierz z brudu jest bardzo sympatycznym dodatkiem.

Postacie mogą też dostać nowe aspiracje - oczywiście związane z życiem w czystej parceli bądź wprost przeciwnie - z cieszeniem się z wszechogarniającego brudu. Ja zawsze lubię wypełniać życiowe misje swoich postaci, więc takie nowe wyzwania to dla mnie miła niespodzianka.

The Sims 4: Wiejska kuchnia - Kolekcja

Jeśli pakiet akcesoriów da się zawrzeć na jednym zrzucie ekranu, z pominięciem wariantów kolorystycznych, to nie jest dobrze. No ale przecież to tylko mała Kolekcja, więc nie ma o co kruszyć kopii, prawda?

Tutaj sprawa jest postawiona bardzo jasno - jeśli chcesz stworzyć swoim simom miejsce do gotowania w wiejskim stylu, przelej ze swojego konta ćwierć stówki i ciesz się zestawem tematycznie spójnych przedmiotów. Wydaje mi się, że nowy piec pozwala na przygotowanie kilku potraw, których mój sim do tej pory nie miał w swoim kulinarnym menu - ale to naprawdę niewiele.

Gdybym był zwolennikiem modów, powiedziałbym: znajdź inne meble do kuchni, które Tobie odpowiadają i pobierz je za darmo. Jednak osobiście wolę korzystać tylko z oficjalnych treści - więc zasadniczo cieszę się, że mogę uzupełniać swoje kolekcje, ale akurat wiejska kuchnia jest mi kompletnie zbędna. W tym wypadku, jeśli ktoś jest fanem takiego wystroju, może opisywany zestaw traktować jako zakup w ramach mikropłatności i zapłacić za skórkę do mebli.

The Sims 4: To były czasy - Kolekcja

Do lat dziewięćdziesiątych mam sentyment, to fakt. Jest on chyba jednak nieco odmienny od tego, co serwuje EA Maxis. W The Sims 4: To były czasy otrzymujemy zestaw ponad dwudziestu ubrań w dość krzykliwej kolorystyce.

O ile dobrze pamiętam, to w szkole podstawowej w osoby ubierające się w zaprezentowanym tu stylu mówiono, że są "rycerzami ortalionu" i nie był to bynajmniej tytuł chwalebny. Nie znam się na modzie, ale jeśli ta sprzed trzech dekad właśnie powraca, to pewnie znajdą się chętni na "tamte czasy".

Swoją drogą, twórcy chyba postawili na sportowy styl, a ten widziałem już kilkukrotnie w innych rozszerzeniach - chociażby w The Sims 4: Uniwersytet, który dał nam możliwość ubrania "luzackich" simów z akademika. Nie jestem więc pewien czy potrzebuję kolejnych zestawów ciuchów, w których moja postać wygląda jakby wróciła z joggingu.

No i umówmy się, lata 90-te to nie tylko jaskrawe kolory. Ja pamiętam, że w tamtych czasach dotarła do mojego domu na kasecie muzyka grunge, a taka choćby Metallica pojawiała się na listach przebojów w publicznej telewizji. Czy dla odmiany nie dało rady dorzucić spodni "dzwonów" i wytartych jeansowych kurtek? Ja wiem, że The Sims 4 nie jest polską grą i za oceanem naleciałości były nieco inne, ale postawienie na jeden styl to w moim odczuciu trochę mało. A jak Wy myślicie?

Poza tym, lata dziewięćdziesiąte to nie tylko ubrania. Twórcy mogliby przecież przywrócić tamagotchi, walkmany, aparaty na film do wywoływania czy stacjonarne telefony. Ale najwidoczniej programiści i graficy mieli określony limit roboczogodzin, które mogą poświęcić na dodatki sprzedawane po zaledwie pięć dolarów.

The Sims 4 Kolekcje - czy to jeszcze dodatki, czy już mikropłatności?

Kiedy kilka tygodni temu podczas opisywania The Sims 4: Zjawiska paranormalne zastanawiałem się na ile można "rozcieńczyć" dodatki, nie spodziewałem się, że tak szybko spotkam się z odpowiedzią. Ciężko mi jednak powiedzieć wprost, czy to złe zjawisko.

Nie będę zaprzeczał, że darzę tę kultową serię ogromną sympatią, a jej czwarta część wprowadziła tyle nowości do rozgrywki, że raz na jakiś czas daję się jej wciągnąć. Z przyjemnością też uzupełniam swoją kolekcję rozszerzeń, choć w przypadku - nomen omen - "Kolekcji", raczej czekałbym na obniżkę cen lub zgrupowanie małych pakietów w jeden zestaw. Tylko wtedy czułbym, że nie marnuję własnych pieniędzy. Bo choć to sympatyczne akcesoria, to ich model dystrybucji odrobinę przeraża.

Z jednej strony rozumiem szatkowanie dodatków i przyjęcie zakamuflowanego modelu mikropłatności. Z drugiej strony, współczuję tym, którzy chcą mieć wszystkie rozszerzenia, mimo że nie będą się nimi w pełni bawić. Boję się też dalszych kroków - czy w The Sims 5 w menu tworzenia domu będziemy widzieć wszystkie meble, ale niektóre pozostaną "wyszarzone" do momenty zapłaty kilku groszy za każdy z nich? Czas pokaże, ale obecne kroki pozwalają snuć nieciekawe domysły.

Ocena The Sims 4: Kolekcje - Wielkie porządki

dwie nowe ambicje simów

sympatyczna mechanika stworka z kurzu

pięć odkurzaczy - brak zmiotek czy odkurzaczy samobieżnych

problemy z odkurzaniem w ciasnych pomieszczeniach

Ocena ogólna:

64% 3,2/5

Ocena The Sims 4: Kolekcje - Wiejska kuchnia

nowe meble i akcesoria są naprawdę estetyczne

duża liczba wariantów kolorystycznych

to tylko 15 przedmiotów w różnych kolorach

Ocena ogólna:

60% 3/5

Ocena The Sims 4: Kolekcje - To były czasy

dla fanów krzykliwych barw - udane kreacje

tyllko jeden styl ubioru

dodatek zawiera tylko stroje, bez chociażby sprzętów z lat 90-tych

Ocena ogólna:

50% 2,5/5

