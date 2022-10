The Sims 4 przechodzi na model free-to-play. Czyżby EA uznało, że zarobiło na tej produkcji wystarczająco dużo? A może wręcz przeciwnie, chce dzięki temu wycisnąć z niej coś więcej?

The Sims 4 za darmo. Od dziś to gra free-to-play

Nie mówimy tutaj o niespodziance, bo EA ogłosiło swoje plany związane z The Sims 4 już jakiś czas temu. Najwyraźniej wszystko poszło sprawnie, tak jak obiecywano właśnie od dziś The Sims 4 będzie oferowane za darmo.

Nie ma ograniczeń, grę można pobrać za darmo na PC (za pośrednictwem aplikacji EA, Origin, lub Steam), a także na konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Dodatki pozostają płatne

Nie wydaje się, aby EA odpuszczało już sobie The Sims 4. Wręcz przeciwnie, najwyraźniej uznano, że po tylu latach od premiery potrzebny jest dodatkowy impuls, aby coś jeszcze zarobić. Jak, skoro gra będzie oferowana w modelu free-to-play?

Chodzi o to, iż mowa wyłącznie o podstawce, podczas gdy dodatki pozostają płatne. A mało która gra otrzymała ich tyle co The Sims 4. Poza tym obiecywane są następne.

Dziś wieczorem transmisja Behind the Sims Summit

Czegoś więcej dowiedzieć można będzie się już wieczorem, o godzinie 19:00 naszego czasu rozpocznie się transmisja Behind the Sims Summit. Zainteresowani będą mogli śledzić ją za pośrednictwem kanałów The Sims na platformach YouTube i Twitch.

EA dość enigmatycznie obiecuje podzielić się dalszymi planami związanymi z serią The Sims. Niektórzy liczą, że wszystko układa się pod zapowiedź The Sims 5. Zobaczymy.

Źródło: @TheSims