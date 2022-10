Wczoraj wieczorem odbyło się wydarzenie Behind The Sims Summit. Oprócz dobrze już znanej informacji o tym, iż The Sims 4 przechodzi na model free-to-play, twórcy zaprezentowali krótki urywek z gry, nad którą aktualnie pracują.

Behind The Sims Summit - co dalej z The Sims 4?

Od wczoraj gra The Sims 4 jest już dostępna za darmo na PC oraz konsole PS5, PS4, Xbox One i Xbox Series X/S. Chodzi oczywiście o samą podstawę - wszystkie dodatki będą nadal płatne. Jest to bez wątpienia świetna wiadomość dla fanów gry, acz nie jedyna, którą ogłosili wczoraj twórcy serii The Sims.

Podczas wydarzenia Behind The Sims Summit opowiedziano między innymi o przyszłości The Sims 4. Co miesiąc w grze ma pojawiać się nowa zawartość, będzie też więcej darmowych aktualizacji, paczek i zestawów. Powstaną też nowe światy i kompilacje. Jedną z informacji, która wyraźnie ucieszyła społeczność grającą w The Sims 4, jest fakt, że od początku 2023 roku w grze będzie można sterować niemowlętami.

Kilka zmian zajdzie również w innych wersjach The Sims. W The Sims Mobile gracze otrzymają możliwość dobudowywania do swoich domów balkonów, natomiast w The Sims Freeplay pojawi się kilka graficznych ulepszeń i nowa lokacja z luksusowym jachtem.

Project Rene - kolejna odsłona serii The Sims

Project Rene to roboczy tytuł gry EA, która najwyraźniej będzie kolejną, piątą odsłoną serii The Sims. Skąd taka nazwa dla The Sims 5? Tłumaczą to sami twórcy:

Ta nazwa została wybrana, aby przypominać słowa takie jak renesans i odrodzenie, aby reprezentować odnowione zaangażowanie zespołu w świetlaną przyszłość The Sims. Project Rene zasadniczo zmieni sposób myślenia i zachowania Simów, sposób tworzenia i dostosowywania swoich światów przez graczy oraz wprowadzać innowacje na zupełnie nowe sposoby.

Na ten moment tytuł znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji, jednak zapowiedziano go już teraz, by społeczność mogła aktywnie uczestniczyć w całym procesie tworzenia. Podczas wydarzenia ujawniono jedynie krótką prezentację rozgrywki, a konkretnie trybu budowania. Widać tutaj przerobiony system tworzenia stylów, znany z trzeciej odsłony serii. W grze zatem pojawi się paleta barw, dzięki której można dostosować kolorystykę przedmiotów wedle swojego gustu.

Dodatkowo będzie możliwe modyfikowanie obiektów - gracze zmienią wielkość mebli czy dostosują odpowiednio detale. W Project Rene będzie można ponadto grać samemu lub współpracować z innymi.

Gra ma powstawać przez kilka dobrych lat, jednak twórcy na bieżąco będą informować o tym, na jakim etapie znajduje się produkcja.

Czekaliście na kolejną odsłonę The Sims? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: youtube, ea.com