Niedawno poznaliśmy przyszłość Minecrafta, a teraz Electronic Arts informuje o tym, co czeka fanów uniwersum The Sims. Jeśli zastanawiacie się, kiedy The Sims 5 w końcu ujrzy światło dzienne, to musicie wiedzieć, że twórcy w pewnym sensie rezygnują z tego projektu.

Co dalej z The Sims 5?

Na oficjalnej stronie EA pojawił się interesujący wpis, który przybliża to, w jaki sposób zmienia się podejście twórców. Oto kluczowy fragment:

“Mówimy o The Sims jako platformie rozrywkowej napędzanej przez naszą społeczność dlatego, że przyszłość The Sims widzimy nie tylko jako jeden tytuł. Rozszerzamy markę, aby lepiej zaspokajać różnorodne potrzeby rosnącej liczby simomaniaków na całym świecie. The Sims wyjdzie poza liniowe, sukcesywne wydania Simsów i zaoferuje graczom więcej opcji niż kiedykolwiek wcześniej. Skupiamy się na tworzeniu różnorodnych gier i doświadczeń, które będą dotykać różnych sfer symulowanego życia, w tym przytulnych gier pomagających uciec od rzeczywistości, rozgrywki społecznościowej i opartej na współpracy, mobilnych gier narracyjnych oraz ciągłego pogłębiania, ulepszania i modernizacji The Sims 4, gry wciąż stanowiącej fundament simsowych wrażeń.” – czytamy na oficjalnej stronie EA.

Czy wobec tego gracze dostaną The Sims 5? Kate Gorman – wiceprezes EA i dyrektor generalny serii The Sims – informuje w rozmowie z serwisem Variety, że “to, nad czym naprawdę pracujemy z naszą społecznością, to nowa era The Sims. Nie będziemy pracować nad zastąpieniem poprzednich projektów; będziemy dodawać nowości do naszego uniwersum”.

Wygląda więc na to, że The Sims 5 nie zadebiutuje, a zamiast tego twórcy skupią się na dalszym i konsekwentnym rozwoju The Sims 4. Nie oznacza to, że Project Rene przepada.

Project Rene wchodzi w kolejną fazę

Skoro Project Rene nie jest grą The Sims 5, to czym właściwie jest ten projekt? We wspomnianym wpisie na oficjalnej stronie EA napisano, że jest to tytuł "koncentrujący się na nowych sposobach umożliwiających znajomym spotykanie się, łączenie i dzielenie się w trakcie wspólnej gry w całkiem nowym świecie". Widać wyraźnie, że na pierwszy plan przebija się społecznościowy i sieciowy charakter tej gry.

Jeszcze tej jesieni odbędą się testy Project Rene. Udział w nich weźmie niewielka grupa zaproszonych graczy. Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na dalsze informacje.

Źródło: EA, Variety