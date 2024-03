Kiedy premiera The Sims 5 stanie się faktem? Temat nie bez powodu wzbudza silne emocje. Poprzednia odsłona, czyli The Sims 4, co prawda jest nadal rozwijana, ale podstawowa wersja gry ujrzała światło dzienne w 2014 r. Potrzeba zagrania w The Sims 5 jest zatem bardzo wyraźna.

The Sims 5, czyli gra, która skrywa się pod tytułem Project Rene. Różnica między The Sims 4 a The Sims 5 ma być kolosalna, co nie powinno dziwić patrząc na to, ile lat będzie dzielić te dwie gry. Wszyscy entuzjaści tej serii liczą na to, że nadchodząca produkcja będzie majstersztykiem, pokonując znakomite The Sims 4, ale zanim zagramy, musimy uzbroić się w cierpliwość.

Kiedy zagramy w The Sims 5? Data premiery

Najważniejsza informacja to premiera The Sims 5. Aktualnie nie wiemy, kiedy nowe Simsy trafią na rynek. Electronic Arts milczy na ten temat. Branżowi eksperci spekulują, że gra może zadebiutować w 2024 r. lub 2025 r. Czy tak się stanie?

Twórcy rozwijają The Sims 5 (Project Rene) w porozumieniu z graczami. Plany względem gry są ambitne, niemniej Electronic Arts podkreśla, że do ukończenia prac jeszcze daleka droga, co nie napawa optymizmem zniecierpliwionych fanów.

Reżyser gry, Grant Rodiek, podkreśla, że “czeka nas jednak jeszcze mnóstwo pracy nad Project Rene”, wymieniając przy tym konieczność konsekwentnego udostępniania, testowania i poprawiania elementów takich jak personalizacja postaci, ubrań, mieszkań czy rozwój funkcji sieciowych. Premiera The Sims 5 będzie więc uzależniona od postępów prac.

Czy dostaniemy The Sims 5 w 2024? W naszej ocenie The Sims 5 zadebiutuje najwcześniej w 2025 r. Przemawia za tym chęć stworzenia solidnych fundamentów pod grę, która będzie rozwijana przez długie lata. Po drugie The Sims 5 ma być w rewolucyjną odsłoną, z minimum jednego powodu.

Free to play: czy The Sims 5 to gra-usługa?

Electronic Arts potwierdza, że The Sims 5 (Project Rene) będzie darmowym tytułem dystrybuowanym w modelu free-to-play. Co to oznacza? Spójrzmy na The Sims 4 - ta gra z czasem przeszła na model free-to-play, więc można zagrać za darmo. Płatne są natomiast wszelkiego rodzaju dodatki.

Podobnie ma być i tym razem. Nowe Simsy będą zarabiać na siebie poprzez płatne dodatki, które urozmaicą rozgrywkę. Natomiast podstawowa wersja The Sims 5 będzie bezpłatna.

The Sims 5 stawia na multiplayer i funkcje społecznościowe. Tym razem otrzymamy możliwość prowadzenia rozgrywki ze znajomymi, co oznacza sporą rewolucję. Jak widzimy, The Sims 5 ma wielkie ambicje, co wymusza na twórcach skrupulatne rozwijanie projektu. Gdyby premiera The Sims 5 w 2025 r. stała się faktem, to przyszły rok upłynie nam pod znakiem czołowych marek, wszak w 2025 r. premiera GTA 6.

Przypomnijmy daty premier poprzednich odsłon:

The Sims – luty 2000 r.

The Sims 2 – wrzesień 2004 r.

The Sims 3 – czerwiec 2009 r.

The Sims 4 – wrzesień 2014 r.

Źródło: EA