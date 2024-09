Minecraft ma już 15 lat i nic nie wskazuje na to, by jedna z najpopularniejszych gier w historii miała “umrzeć”. Twórcy informują, jaka przyszłość czeka grę Minecraft.

Minecraft nie schodzi z ust internautów. Niedawno otrzymaliśmy oficjalny zwiastun filmu Minecraft, który wywołał niemałą burzę w sieci. Nie wszystkim spodobało się to, co zaprezentowano. Być może wiadomość od twórców pocieszy fanów Minecrafta.

Przyszłość gry Minecraft

Mojang informuje, w jaki sposób zmieni się Minecraft. Po pierwsze, twórcy zmieniają “rytm rozwoju funkcji”. W praktyce oznacza to, że “zamiast dostarczać jedną bezpłatną aktualizację w okresie letnim, jak robiliśmy to w przeszłości, będziemy teraz udostępniać szereg darmowych gier w ciągu roku”. Słowem: będzie więcej aktualizacji, ale będą one najwyraźniej skromniejsze.

Zespół deweloperów pracuje nieustannie nad natywną wersją gry na PlayStation 5. Natomiast w nadchodzącym roku twórcy skupią się na rozwoju trybu wieloosobowego oraz funkcji społecznościowych w Minecraft.

Zmiany w Minecraft Live

Poinformowano również o nowym formacie Minecraft Live. Twórcy rezygnują z głosowania na mobów – pojawi się coś nowego. Po drugie, wydarzenie Minecraft Live będzie odbywać się częściej. “Minecraft Live stanie się teraz bardziej ukierunkowaną transmisją i będzie się odbywać dwa razy w roku” – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Nasuwa się jeden wniosek: twórcy konsekwentnie ulepszają Minecraft, co nie zwiastuje upadku tej marki. Zwłaszcza, że po Minecraft sięgają prawdziwi giganci branży, w tym Netflix, który szykuje serial Minecraft.

Źródło: Minecraft.net