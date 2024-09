Co nowego w The Sims 4? Kolejny dodatek i darmowa zawartość

The Sims 4 jest stale rozwijane. Twórcy informują graczy, co ich czeka w nadchodzących tygodniach. Znamy również datę premiery nowego dodatku do The Sims 4.

Kiedy The Sims 5 ujrzy światło dzienne? Tego dokładnie nie wiemy, ale wiemy natomiast, że The Sims 4 jest konsekwentnie rozwijane. Świadczy o tym fakt, że do gry zmierzają kolejne nowości. Przyjrzyjmy się im.

Nowości zmierzają do The Sims 4

"Od września do grudnia w sezonie „Ciąg dalszy nastąpi” pojawi się zawartość, która uzupełni historię Twoich Simów o nowe rozdziały. Zasiądź więc z kubkiem ciepłego kakao i zobacz, co karty tarota mówią o najbliższej przyszłości" - czytamy w opisie na oficjalnej stronie EA.

19 września do The Sims 4 trafi kolekcja Bajkowy pokoik oraz kolekcja Artystyczne atelier. Kilka dni później, konkretnie to 24 września, pojawi się okazja, by zgarnąć darmową zawartość w ramach wydarzenia “Nagrody Kosiarza”, które będzie dostępne z poziomu podstawowej wersji gry.

Zapowiedziano nowy dodatek do The Sims 4 – Życie i śmierć. Co o nim wiemy? Z pewnością będzie mrocznie. Więcej szczegółów poznamy 3 października w trakcie specjalnej transmisji na żywo. Co ciekawe, znamy datę premiery dodatku; ten pojawi się 31 października.

W trakcie nowego sezonu w The Sims 4 nie zabraknie darmowych aktualizacji.

Źródło: EA