Sprzęt do gier

Plaion łączy siły z Retro Games. Owocem tej współpracy jest nowoczesna, miniaturowa rekonstrukcja Atari 400, czyli pionierskiego komputera domowego z 1979 r. Nadchodzi THE400 Mini.

Atari 400 w nowej skórze

Fani gier retro są rozpieszczani w ostatnich miesiącach. Za nami premiera Atari 2600+, a jakby tego było mało to otrzymaliśmy zapowiedź konsoli Mega 95. Teraz nadszedł czas na THE400 Mini - sprzęt został zaprojektowany z wykorzystaniem najnowszych technologii, aby wiernie odtworzyć Atari 400 w skali 50 proc. oryginalnej wielkości. Z “miejsca” otrzymujemy dostęp do 25 wgranych tytułów, w tym: Lee, Berzerk, Millipede, Miner 2049er, M.U.L.E i Star Raiders II.

Dla tych, którzy pragną powrócić do gier z lat 70. i 80., do THE400 Mini dołączono THECXSTICK: ulepszoną i zaktualizowaną wersję dżojstika CX40 Atari, co gwarantuje dodatkową nutę nostalgii. Nowy kontroler jest wyposażony w złącze USB oraz siedem dodatkowych, zintegrowanych przycisków funkcyjnych.

Główne cechy THE400 Mini

O połowę mniejsza wersja Atari 400 o charakterystycznym dla siebie stylu, emulująca całą gamę 8-bitowych Atari od 400 do 800XL oraz konsolę domową Atari 5200.

Replika klasycznego joysticka Atari CX40, wyposażona w dodatkowe siedem płynnie zintegrowanych przycisków funkcyjnych.

Możliwość załadowania przez graczy własnych gier za pośrednictwem pamięci USB, z obsługą kartridży, dysków i kaset ROM.

Gracze mogą zapisywać swoje gry.

Wyjście telewizyjne HD przez HDMI, zgodność z częstotliwością 50/60 Hz.

5 portów USB, które umożliwiają dodanie nowoczesnej klawiatury, dodatkowych joysticków i nie tylko.

Wygląd i styl z roku 1979: THE400 Mini zostało starannie wykonane przy użyciu nowoczesnych technologii, od niepowtarzalnych kolorów oryginalnej maszyny po autentyczne tekstury plastikowej obudowy i klawiatury membranowej. Nie zrobiono żadnych ustępstw w odtwarzaniu oryginalnego wyglądu Atari 400 z lat 70.

Premiera THE400 Mini

THE400 Mini będzie dostępne na oficjalnej stronie Atari oraz u największych sprzedawców detalicznych na całym świecie (również w Polsce) od 28 marca 2024 r. Cena w Polsce to 529,99 zł.

Źródło: PLAION

