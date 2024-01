Valve zmienia kurs i otwiera się na gry generowane przez AI. Tym samym platforma Steam doczeka się doczeka się zmian.

W grach jest coraz więcej AI

Wiemy, że AI radzi sobie z Minecraftem, ale czy AI potrafi stworzyć grę? Otóż reżyser Diablo Immortal udowodnił, że tak, potrafi. ChatGPT dostarczył mu wszelkie możliwe instrukcje, by bez znajomości języka programowania C# stworzyć prostą grę w silniku Unity, podobną do Flappy Bird.

AI coraz śmielej zadomawia się w branży gier. Dla niektórych twórców jest to “rewolucja na miarę powstania Internetu”. W kierunku AI spoglądają giganci branży, tacy jak chociażby Microsoft, który chce, aby sztuczna inteligencja tworzyła fabułę w grach.

Valve zabrało głos

Coraz więcej gier będzie czerpać z AI. Ten trend siłą rzeczy dostrzegło Valve. Przedstawiciele korporacji potrzebowali “nieco czasu na zapoznanie ię z szybko rozrastającym się i grząskim pod względem prawnym gruntem technologii SI, szczególnie wziąwszy pod uwagę globalny zasięg Steam”. Oto wszystko, co ustalono.

Po pierwsze, zaktualizowano ankietę dla twórców gier. Od teraz twórcy muszą opisać, w jaki sposób wykorzystano AI w procesie produkcji. Wyróżniono dwie kategorie:

Treści generowane wcześniej (np. grafika, dźwięk, kod) tworzone podczas prac rozwojowych. Gra czerpiąca z AI będzie oceniana pod kątem nielegalnych treści oraz tego, czy narusza jakiekolwiek prawa. Treści generowane w czasie rzeczywistym, czyli tworzone wtedy, gdy gra jest uruchomiona. Co więcej, w przypadku treści generowanych w czasie rzeczywistym, twórcy muszą wskazać, jakie środki zapobiegawcze zastosowano dla AI, by nie generowała nielegalnych treści.

Gracze zobaczą na Steamie, kto korzystał z AI

Gracze zobaczą, która gra na Steamie czerpie z AI. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że "Valve wykorzysta to oświadczenie w procesie oceny waszej gry przed jej wydaniem. Umieścimy również znaczną część waszego oświadczenia na stronie waszej gry w Sklepie Steam, by klienci także mogli zrozumieć, w jaki sposób gra wykorzystuje SI”.

Druga zmiana na Steamie, to nowy system zgłaszania nielegalnej zawartości w grach – mowa o treściach generowanych przez AI w czasie rzeczywistym. Pojawi się nowa, specjalna nakładka w grze, która pozwoli zgłosić dany tytuł.

Źródło: Valve