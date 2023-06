TikTok rzuca wyzwanie gigantom sprzedaży internetowej. Zgodnie z najnowszymi doniesieniami przedsiębiorstwo planuje w najbliższym czasie czterokrotnie zwiększyć sprzedaż w TikTok Shop.

Właściciel TikToka, czyli ByteDance Ltd., wyjawił, że w ubiegłym roku na platformie zakupiono towary o wartości 4.4 miliardów dolarów. Nieoficjalne informacje sugerują, że przedsiębiorstwo planuje osiągnąć w tym roku sprzedaż na poziomie 20 miliardów dolarów.

TikTok idzie na całość

Większości z nas sprzedaż internetowa kojarzy się z serwisami Amazon, Shopee (tak, pamiętamy reklamę) czy – przede wszystkim – Allegro. Poza tym coraz powszechniejszy staje się handel przez platformy społecznościowe. To spotkało już Facebooka i TikToka. Do ich sklepów mamy dostęp z poziomu aplikacji. Jednak platfomy stawiają ostatnio na rozwój sprzedaży w czasie rzeczywistym.

Z tej metody korzystają obecnie głównie internetowi twórcy, którzy sprzedają produkty "na żywo". W ich ofercie znajduje się dosłownie wszystko: wyroby własne, rzeczy używane (na przykład odzież) czy produkty przekazane przez producentów do testowania. Czyli wszystko.

– Jest mocna przewaga nad tradycyjnymi kanałami sprzedaży w sieci. Influencerzy i twórcy internetowi "na żywo" oferują produkty, które można nabyć tu i teraz. To tworzy aurę wyjątkowości, która jest podsycana osobowością "sprzedawcy" – wyjaśnia Michał Jeska, CEO oyou.me, które wspólnie z internetowymi twórcami i markami tworzy butiki internetowe.

Nie ma lekko

TikTokowi na razie nie chodzi o sprzedaż globalną – firma zacznie od Azji i to ten region ma przynieść jej zyski na wspomnianym poziomie. Następnie przedsiębiorca planuje podbić rynki w Ameryce i Europie. A tam trzeba się będzie zmierzyć z Amazonem i innymi dużymi platformami sprzedażowymi. Michał Jeska jest sceptyczny co do tego, czy TikTokowi uda się osiągnąć zamierzony cel w tak krótkim czasie.

– Pierwsze próby wejścia na rynek brytyjski już za chińskim gigantem. Wielkiego sukcesu nie mogli jednak ogłosić. Do tego trzeba dodać problemy prawne, które ma ta aplikacja na “zachodnim świecie” ze względu na możliwe powiązania z chińskim rządem. Przesłuchania przed Kongresem w USA nie robią dobrej reklamy – przypomina CEO oyou.me i dodaje, że w niektórych rejonach firmie grozi całkowity zakaz działalności.

Rozszerzanie działalności na kolejne rejony globu nie jest prostą sprawą. Potwierdza to chociażby niedawna porażka Shopee w Polsce. Platforma ostrzyła sobie zęby na polską konkurencję, ale w połowie stycznia 2023 – czyli po zaledwie 1,5 roku działalności w naszym kraju – zmuszona była wycofać się z Polski. Powód był prosty: za mało sprzedających i za mało kupujących. Reklama również nie pomogła (a właściwie to chyba przeszkodziła).

Szansa dla mniejszych sprzedawców?

W Azji sprzedaż na TikToku to w dużej mierze domena influencerów. Jednak zważywszy na sytuację biznesową platformy w USA i Wielkiej Brytanii, można spodziewać się, że w Europie będzie to wyglądało trochę inaczej. Na przykład może być tak, że TikTok oprze swoją sprzedaż na już działających mniejszych sklepach internetowych.

– To daje szanse mniejszym graczom na zaistnienie i zarobienie pieniędzy. Nie wykluczam wcale, że polscy influencerzy nie będą prowadzić sprzedaży na TikTok, ale widzę tu duże szanse dla przedsiębiorców dziś obecnych na Allegro, Facebooku, prowadzących własne e-sklepy. Jako dodatek do swojej platformy sprzedażowej czy sklepu tradycyjnego – przewiduje Tomasz Niedźwiecki z TakeDrop.pl, polskiej platformy dropshippingowej.

źródło: materiały prasowe