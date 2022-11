Poznaliśmy nowe, wyższe ceny Allegro Smart! Abonament jeszcze w tym miesiącu stanie się mniej atrakcyjny, ale czy przestanie być opłacalny?

Allegro Smart! to świetna usługa, dzięki której można sporo zaoszczędzić na dostawach (i nie tylko – bo często też abonentom oferowane są lepsze ceny). Niestety tuż przed Black Friday 2022 zdecydowano się podnieść cenę pakietu, jak również minimalną kwotę zamówienia, kwalifikującą do bezpłatnego doręczenia paczki.

Nowe ceny Allegro Smart! Ile zapłacisz od 21 listopada 2022 roku?

Już 21 listopada zacznie obowiązywać nowy cennik Allegro Smart! i jak się pewnie domyślasz – nie jest niższy od poprzedniego. Wprawdzie wysokość miesięcznego abonamentu się nie zmieni (to wciąż 10,99 zł), ale osoby płacące za rok z góry zaoszczędzą o prawie 11 złotych mniej niż dotychczas. Konkretnie: cena rocznego abonamentu rośnie z 49 do 59,90 zł. To nadal jednak nawet nie połowa kwoty, którą wydalibyśmy, płacąc za każdy miesiąc z osobna. Podsumowując, nowe ceny to:

10,99 zł za miesiąc

za miesiąc 59,90 zł za rok

Rosną także minimalne kwoty do darmowej dostawy

Gorsza wiadomość jest taka, że wraz ze wzrostem abonamentu Allegro zdecydowało się na podniesienie minimalnej kwoty zamówienia od jednego sprzedającego, uprawniającej do bezpłatnej dostawy. O ile? O symboliczne 5 zł w przypadku dostaw do punktów odbioru, ale też o 25 zł w przypadku przesyłek kurierskich! Konkretnie wygląda to następująco:

z 40 do 45 zł wzrasta minimalna kwota zamówienia do darmowej dostawy do automatu paczkowego lub punktu odbioru,

wzrasta minimalna kwota zamówienia do darmowej dostawy do automatu paczkowego lub punktu odbioru, z 40 do 65 zł wzrasta minimalna kwota zamówienia do darmowej dostawy do domu za pośrednictwem kuriera.

Czy można jeszcze skorzystać z niższych cen? Można, ale…

Zmiany wejdą w życie 21 listopada (dokładnie o godzinie 9.00) i nawet jeśli masz obecnie wykupiony pakiet, to w momencie jego przedłużenia (po wspomnianym terminie) naliczona zostanie już ta wyższa kwota.

Jeśli jednak nie jesteś obecnie abonentem Allegro Smart!, a chcesz nim zostać, to najlepiej zrobisz, wykupując roczny pakiet przed 21 listopada – wówczas zapłacisz dotychczasową stawkę, czyli 49 złotych, a minimalne wartości zakupów do darmowej dostawy wyniosą 40 zł.

Zmiany, zmiany… Czy Allegro Smart! dalej się opłaca?

Wzrost cen nigdy nie jest pożądany i nigdy nie będzie witany entuzjastycznie – to oczywiste. Trudno też nie zauważyć, że podwyżka w przypadku Allegro Smart! należy do naprawdę sporych. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wydaje się fair – nie tylko ze względu na galopującą inflację, ale też fakt, że ostatnia aktualizacja cennika miała miejsce prawie dwa lata temu i wówczas cena roczna się nie zmieniła (jedynie miesięczny abonament wzrósł z 8,99 do 10,99 zł).

No i najważniejsze: 11 zł to kwota, która zwraca się już przy jednym-dwóch zamówieniach w miesiącu, a niespełna 60 zł – przy kilku zamówieniach rocznie. Jeśli więc regularnie robi się zakupy na Allegro, to Smart! wciąż pozostaje bardzo atrakcyjnym i opłacalnym rozwiązaniem.

