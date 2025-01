To oni przejmą TikToka? Pojawił się konkretny kandydat

Biały Dom ma prowadzić rozmowy na temat przejęcia TikToka z przynajmniej dwoma amerykańskimi gigantami.

Władze USA stawiają sprawę jasno: albo TikTok przynajmniej częściowo zostanie wchłonięty przez Amerykanów, albo już w kwietniu będzie musiał na dobre zniknąć z tamtejszego rynku. Za wymuszeniem przejęcia opowiadają się obie partie polityczne.

Dokładne szczegóły na temat transakcji nie są znane, ale niekoniecznie musi to być przejęcie całkowite. Pomysł argumentowany jest troską o bezpieczeństwo narodowe, dlatego dla Amerykanów najważniejsze zdaje się być to, by dane użytkowników nie były przetwarzane w Chinach. W takim założeniu firma ByteDance mogłaby zachować mniejszościowe udziały i wciąż zarabiać na TikToku miliardy dolarów.

Wśród potencjalnych nabywców wymienia się Elona Muska czy nawet sieć sklepów Wallmart. Niewykluczone jednak, że kwota ewentualnej transakcji przekroczyłaby możliwości jakiegokolwiek pojedynczego podmiotu, dlatego pojawia się coraz więcej głosów o grupie inwestorów.

TikTok trafi do Oracle? Rozmowy podobno już trwają

NPR, powołując się na swoje źródła powiązane z Białym Domem, twierdzi, że amerykańskie władze prowadzą zaawansowane negocjacje na temat przejęcia TikToka przez Oracle wraz z grupą mniejszych inwestorów. W rozmowy zaangażowany ma być także Microsoft.

"Cel jest taki, by Oracle skutecznie monitorowało i nadzorowało to, co dzieje się z TikTokiem" - mówi cytowany przez NPR uczestnik negocjacji. Gigant miałby nadzorować rozwój algorytmu aplikacji, zbieranie danych i aktualizacje oprogramowania.

Oracle to amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu oprogramowania, sprzętu, usług w chmurze oraz baz danych. Gigant ściśle współpracuje z TikTokiem od lat, bo od 2020 roku odpowiada za jego infrastrukturę sieciową.

Według oficjalnych danych, w marcu 2023 TikTok przekroczył w USA barierę 150 mln aktywnych użytkowników miesięcznie.