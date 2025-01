Instagram wkracza na kolejny teren okupowany dotychczas przez TikToka. Oto nowa aplikacja o nazwie Edits.

W 2020 roku firma ByteDance, do której należy TikTok, wprowadziła do swojej oferty darmowy edytor wideo CapCut. Pomysł okazał się strzałem w 10.

W samym tylko Google Play CapCut przekroczył już barierę miliarda (!) pobrań, a dostępny jest również w innych sklepach z aplikacjami na Androida, a także na iPhone’ach oraz komputerach. Choć podstawowa wersja aplikacji jest darmowa, regularnie pojawiają się nowe funkcje płatne, więc przy takiej liczbie użytkowników zapewne jest to narzędzie wyjątkowo lukratywne.

19 stycznia CapCut, podobnie jak sam TikTok, został w USA chwilowo zbanowany, co największy rywal tej platformy najwidoczniej postanowił wykorzystać.

Instagram zapowiada alternatywę dla CapCuta. Oto Edits

Aplikacja Edits została - zapewne nieprzypadkowo - zapowiedziana dokładnie w dniu, w którym mieszkańcy Stanów Zjednoczonych stracili dostęp do TikToka i CapCuta.

Edits ma być "pełnym zestawem narzędzi dla twórców", za pomocą którego można będzie nagrywać i edytować pionowe filmy 1080p o maksymalnie 10-minutowej długości. Lista zapowiedzianych funkcji obejmuje dodawanie naklejek, filtrów, animacji AI, zaawansowanych przejść, efektów dźwiękowych czy automatycznych napisów, a także możliwość oczyszczania ścieżki dźwiękowej z niechcianego szumu.

Choć pełna nazwa nowego edytora wideo to "Edits, an Instagram app", twórcy zapewniają, że nie będzie on ściśle powiązany z Instagramem, Wszystkie filmy będzie można wyrenderować bez znaku wodnego i udostępnić na dowolnej platformie obsługującej pionowe wideo.

Nowa aplikacja ma być dostępna za darmo na iOS i Androida. Widniejąca w App Storze spodziewana data premiery to 13 marca, ale szef Instagrama - Adam Mosseri - ogłosił, że jego zespół planuje wydać program Edits w lutym.