Czy strzelanka może być jeszcze bardziej szalona niż Borderlands? Twórcy Tiny Tina's Wonderlands mają zamiar udowodnić, że tak. Póki co pokazali, na jakim komputerze można będzie tę produkcję sprawdzić.

Wymagania sprzętowe Tiny Tina's Wonderlands ujawnione

Na temat Tiny Tina's Wonderlands powiedziano już sporo, sami mieliśmy nawet okazję spędzić z tym tytułem trochę czasu. Przekaz po krótkiej zabawie jest klarowny - sympatycy Borderlands powinni się tutaj bardzo szybko odnaleźć. Zabawa nie będzie ani trochę spokojniejsza. Ba, wydaje się nawet jeszcze bardziej szalona niż wcześniej.

Mimo kilku ciekawych smaczków, podobieństw do głównego cyklu będzie tu wiele, widać je także w kwestii oprawy graficznej. Wykorzystana została technika cel-shadingowa, co daje komiksowy efekt. Jak przekłada się na wymagania sprzętowe?

Wydaje się, że nie ma powodów do paniki, szczegóły prezentuje przygotowana przez twórców infografika, która i stylem i kolorami idealnie wpisuje się w to, co będzie oferować gra. I w niej krzykliwych barw nie zabraknie. Szkoda tylko, że nie doprecyzowano, jakich ustawień dotyczą przedstawione konfiguracje.

Kiedy premiera Tiny Tina's Wonderlands?

Publikacja wymagań sprzętowych gry to zazwyczaj jeden z sygnałów, iż premiera zbliża się coraz większymi krokami. W tym przypadku wszystko się zgadza, bo zabawę można będzie rozpocząć już za kilka dni. Tiny Tina's Wonderlands zadebiutuje 25 marca.

Poza wersją PC planowane są również te na konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Niektórych może ucieszyć fakt, iż przewidziano wsparcie dla funkcji crossplay.

Źródło: playwonderlands.2k