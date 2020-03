Szwajcarskim producentom zegarków nagle wyrosła olbrzymia konkurencja ze strony technologicznych gigantów. Nie dają oni jednak za wygraną, prezentując własne smartwatche – często (tak jak w tym przypadku) niezwykle intrygujące. Powitajcie Tissot T-Touch Connect Solar.

Oto smartwatch działający 6 miesięcy na baterii – Tissot T-Touch Connect Solar

Ten smartwach nie ma wyjątkowo pojemnego akumulatora – jego sekretu mogliście się jednak domyślić, jeśli uważnie przeczytaliście nazwę. Otóż zegarek może wykorzystywać energię słoneczną, dzięki czemu w najbardziej sprzyjających warunkach nie będziemy musieli podłączać go do ładowarki nawet przez pół roku!

Tissot T-Touch Connect Solar ma 47-milimetrową kopertę, więc jest dość spory. Jest jednak kierowany do mężczyzn, o czym zresztą świadczy cała jego stylistyka. Nie da się ukryć – z ceramicznym bezelem, tytanową obudową i szafirowym szkłem zegarek prezentuje się pierwszorzędnie, ale to właśnie to, czego spodziewamy się po smartwatchu ze stajni Swatcha.

Zauważyliście pewnie, że Tissot T-Touch Connect Solar reprezentuje gatunek smartwatchy hybrydowych. Oznacza to, że ma klasyczną tarczę i fizyczne wskazówki, a dodatkowo: wyświetlacz, na którym pojawiają się dodatkowe informacje. To rozwiązanie, łączące oba te światy.

Tissot T-Touch Connect Solar wygląda świetnie, a jaka jest jego charakterystyka?

Niestety nie wiemy, co konkretnie ten czasomierz ma do zaoferowania. Na pewno można go sparować zarówno z iPhone’em, jak i smartfonem z Androidem. Możemy liczyć na powiadomienia, a także monitorowanie aktywności w ciągu dnia. Ani GPS-a, ani pulsometru jak na razie nie potwierdzono i nie zdziwimy się, jeśli tak pozostanie. Smartwatch będzie za to wodoszczelny (do 100 m).

To smartwatch luksusowy, więc zainteresowani nim muszą liczyć się z niemałym wydatkiem. Konkretnie: Tissot T-Touch Connect Solar kosztuje 1000 franków, co przy prostym przeliczeniu daje ponad 4300 złotych, a najpewniej będziemy musieli jeszcze trochę do tej kwoty dołożyć.

