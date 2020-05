Empire of Sin to najnowsza gra Johna Romero – projektanta mającego w swoim portfolio takie perły jak Doom, Quake czy Wolfenstein 3D. Co ciekawe, jedną z grywalnych postaci w jego nowym dziele będzie niejaka Elvira Duarte, jego prababcia.

Empire of Sin – nowa gra Johna Romero z… prababcią Johna Romero

W przeciwieństwie do wymienionych wcześniej tytułów, Empire of Sin nie będzie strzelanką, lecz taktyczną strategią turową. To ten XCOM w czasach prohibicji – mogliście już o nim u nas przeczytać, choćby w zestawieniu najbardziej wyczekiwanych gier tego roku. Zapowiada się szalenie klimatycznie, a do tego będzie zawierać kilka smaczków. Wśród nich: prababkę Johna Romero jako jedną z 14 bossów.

To zresztą nie przypadek. Elvira Duarte Morales swoim życiorysem zasłużyła na obecność w Empire of Sin. Urodziła się i żyła w meksykańskim Nogales, gdzie stała na czele szajki i prowadziła trzy burdele. Chodziła z zieloną papugą na ramieniu i z papierosem w ustach opowiadała dowcipy. Była niesamowicie twardą babką, co zresztą zobaczymy, grając w Empire of Sin. Aby pozwolić nam poczuć przedsmak, twórcy opublikowali taki oto materiał wideo:

Premiera gry Empire of Sin jednak po wakacjach

Nowa gra „ojca Dooma” miała ukazać się w pierwszej połowie tego roku, ale już wiemy, że to się nie uda. Według najnowszych zapowiedzi Empire of Sin ukaże się jesienią 2020, a więc jeszcze chwilkę musimy poczekać. Gdy już trafi na rynek, zagramy w tę strategię na pecetach oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.

A na czym ta zabawa będzie polegać? Przede wszystkim na robieniu przekrętów, zastraszaniu ludzi, ale też nawiązywaniu kontaktów. To wszystko pozwoli nam na rozkręcenie biznesu w przestępczym półświatku Chicago sprzed stu lat, a później – utrzymanie władzy.

