Już jutro w Apple TV+ zadebiutuje najnowszy serial z udziałem Toma Hollanda – “W tłumie” – którego aktor jest też producentem. Praca nad tytułem była na tyle wyczerpująca, że wymusiła na nim roczną przerwę. Co dalej ze ”Spider-Manem”?

Tom Holland: potrzebuję przerwy

Gwiazdor uniwersum Marvela znika z ekranów. Jak zapowiedział w jednym z wywiadów, w planach ma roczną przerwę, będącą pokłosiem pracy nad najnowszym serialem Apple TV+ – “W tłumie”. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami tytuł już jutro zadebiutuje na łamach platformy. Pochyla się on nad postacią Danny’ego Sullivana – człowieka mierzącego się z rozszczepieniem osobowości.

Na ten moment produkcja zbiera fatalne oceny (zaledwie 14% pozytywnych recenzji spośród 14 na Rotten Tomatoes), co z pewnością nie podbudowuje aktora. Jak sam podkreśla, praca na planie była dla niego niezwykle wymagającym czasem i ogromnym obciążeniem dla psychiki:

To był na pewno trudny czas. Eksplorowaliśmy pewne emocje, których zdecydowanie nigdy wcześniej nie doświadczyłam. A do tego bycie producentem, radzenie sobie z codziennymi problemami, które pojawiają się na każdym planie filmowym, tylko wzmożyły poziom presji.

W innym z wywiadów Holland zdradził:

Ciężka praca nie jest mi obca. Żyłem w przekonaniu, że ciężka praca to dobra praca. Z drugiej strony serial mnie złamał. Nadszedł czas, kiedy potrzebowałem przerwy i zniknąłem, pojechałem na tydzień do Meksyku, spędziłem czas na plaży i uspokoiłem się. Teraz robię sobie rok przerwy w związku z tym trudnym projektem. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jak to się skończy. Czuję, że nasza ciężka praca nie poszła na marne.

Spider-Man 4 a przerwa Hollanda

Choć “Spider-Man 4” jest już w planach, ich realizacja oddaliła się w czasie ze względu na wciąż trwający strajk scenarzystów. Tym samym trudno mówić o jakichkolwiek postępach w pracy nad tytułem. Roczna przerwa Hollanda zapewne zdąży dobiec zaś końca, zanim padnie pierwszy klaps na planie.

Źródło: Extra, EW, materiały prasowe