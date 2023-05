Start prac na planie “Stranger Things 5” opóźniony. Twórcy głośnego serialu Netflixa zabrali głos w sprawie problemów, z jakimi przyszło im się zmierzyć. Skąd to zamieszanie? I co z premierą?

Start prac na planie Stranger Things 5 opóźniony

Zaledwie wczoraj pisaliśmy o komplikacjach dookoła “Blade’a” Marvela, tymczasem poznaliśmy tytuł kolejnej produkcji, której nie ominęły konsekwencje trwającego od kilku dni strajku scenarzystów.

Przypomnijmy, że ten organizowany jest przez Amerykańską Gildię Scenarzystów, która sprzeciwia się godzącym w interesy scenopisarzy warunkom współpracy, panującym w Hollywood. Wśród głównych zarzutów pojawia się ten o wyzysku, mającym swoje źródło w praktyce zatrudniania twórców na tzw. umowach śmieciowych.

W następstwie tych wydarzeń prace nad “Stranger Things 5” również stanęły w miejscu, o czym poinformowali na swoim Twitterze twórcy serii – bracia Dufferowie:

Tu Dufferowie. Pisanie nie kończy się z chwilą rozpoczęcia zdjęć. Chociaż jesteśmy podekscytowani możliwością rozpoczęcia produkcji z naszą niesamowitą obsadą i ekipą, nie jest to możliwe podczas tego strajku. Mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do porozumienia i wszyscy będziemy mogli wrócić do pracy. Do tego czasu – bez odbioru.

Słowa te stanowią potwierdzenie doniesień serwisu Deadline, według którego scenariusz finałowego sezonu “Stranger Things” jest już gotowy. Jako że praca z nim przypomina jednak operację na żywym organizmie, nie sposób wejść na plan pod nieobecność scenarzystów.

Stranger Things 5 – kiedy premiera?

“Stranger Things 5” nie doczekało się na tę chwilę oficjalnej daty swojej premiery. W kontekście informacji o planowanym na maj starcie prac na planie, nieoficjalnie mówiło się jednak, że 5. sezon zadebiutuje na Netfliksie w połowie 2024 roku. Biorąc zaś pod uwagę, że poprzedni strajk z lat 2007-2008 trwał całe 100 dni, niewykluczone, że fani dzieciaków z Hawkins na ich powrót poczekają nieco dłużej, niż pierwotnie zakładano.

Źródło: twitter.com/strangerwriters, Deadline, materiały prasowe