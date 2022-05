Tomb Raider, Deux Ex czy Thief to tylko niektóre marki, które stały się własnością Embracer Group po tym, jak zdecydowała się kupić trzy zachodnie studia należące wcześniej do Square Enix.

Marki Tomb Raider i Deus Ex w rękach grupy Embracer

300 milionów dolarów – za tyle Embracer Group kupiła zachodnie studia Square Enix. Konkretnie w jej ręce trafiły ekipy Square Enix Montreal, Eidos-Montreal oraz – przede wszystkim – Crystal Dynamics. Tym samym przejęła prawa do ponad 50 różnych tytułów, w tym niezwykle popularnych serii Tomb Raider, Deus Ex, Thief czy Legacy of Kain.

To kolejne olbrzymie przejęcie ze strony szwedzkiej grupy Embracer (do której należą też między innymi THQ Nordic, Gearbox Entertainment, Koch Media i Saber Interactive). Ma pod sobą już ponad 120 ekip, które łącznie pracują nad 230 produkcjami. A…

Co dalej z markami Tomb Raider czy Deus Ex?

Jak się niedawno dowiedzieliśmy, trwają już prace nad nową odsłoną spod znaku Tomb Raider – przyszłość tej marki jest więc bezpieczna. Grupa Embracer zapewnia, że podobnie jest w przypadku pozostałych nabytków. Jest zatem duża szansa na nową część serii Deus Ex, a nawet wspomina się o powrocie Legacy of Kain.

Jeżeli natomiast chodzi o (znacznie uboższe teraz pod względem marek) Square Enix, to w najbliższym czasie zamierza się skupić się na rozwoju serii Just Cause, Outriders i Life is Strange, jak również Final Fantasy i Kingdom Hearts. Planuje również poważne inwestycje w NFT i blockchain, co spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony inwestorów i niezwykle chłodnym ze strony graczy.

