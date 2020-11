Jeśli uważnie śledzicie losy naszych rodzimych gier to zapewne słyszeliście też o ekipie Flying Wild Hog. Właśnie przeszła ona pod skrzydła naprawdę dużej spółki.

Flying Wild Hog przejęte przez Koch Media

O zawarciu umowy nabycia 100% udziałów Flying Wild Hog poinformowało dziś Koch Media należące do spółki Embracer Group. W wyniku transakcji opiewającej na 137,2 mln dolarów doszło do przejęcia studia, które ma swoje siedziby w Warszawie, Rzeszowie oraz Krakowie i obecnie zatrudnia już ponad 260 osób.

Jak zawsze w takich wypadkach, obydwie strony nie kryją radości i zapewniają, że dla graczy będzie miało to same korzyści. Flying Wild Hog ma działać jako niezależne studio, oczywiście w ramach Koch Media.

„Jesteśmy absolutnie zachwyceni, że Flying Wild Hog dołączy do Koch Media i rodziny Embracer. Koch Media to renomowany wydawca, który docenił naszą wizję tworzenia najbardziej ekscytujących, szybkich i najlepszych tytułów akcji dla graczy na całym świecie. To, co napędza Flying Wild Hog, to ambicja zaskoczenia fanów wyjątkowymi wrażeniami z gier dostarczonymi w najwyższej jakości. Łącząc siły z rozwijającą się dynamicznie Grupą Embracer oraz Koch Media, będziemy mogli nadal się rozwijać i skupiać na dostarczaniu jeszcze bardziej ambitnych gier. Zakochaliśmy się w wizji Embracera, aby zbudować sojusz różnorodnych i utalentowanych studiów, które zachowują niezależność oraz swobodę twórczą. To niesamowita szansa dla nas, dlatego jesteśmy zachwyceni tym partnerstwem i tym, co przyniesie przyszłość.” - Michał Szustak, CEO Flying Wild Hog

W tym momencie Flying Wild Hog tworzy 4 gry

Jeśli chodzi o krótki rys historyczny, Flying Wild Hog powstało w 2009 roku z inicjatywy Michała Szustaka oraz kilku innych deweloperów. Pierwszą grę (Hard Reset) wydano dwa lata później. W 2016 roku otwarto studio w Krakowie, a w 2018 roku kolejne w Rzeszowie. Wedle obecnych danych gry przygotowane przez Flying Wild Hog sprzedały się łącznie w ponad 9,5 miliona egzemplarzy.

W tym momencie Flying Wild Hog tworzy 4 gry. Jedną z nich jest bardzo efektownie wyglądający na dotychczasowych materiałach Shadow Warrior 3.

Źródło: Koch Media

