Square Enix nie tylko potwierdziło istnienie zestawu Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy, ale od razu wprowadziło go do sprzedaży. Kogo może zainteresować?

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy z trzema odsłonami serii

Nie było tajemnicą, że wątek serii z Larą Croft w roli głównej pojawi się na dzisiejszym pokazie gier przygotowanym przez Square Enix. Sklepy postarały się nawet o to, abyśmy o istnieniu Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy dowiedzieli się nieco wcześniej. Teraz wydawca wszystko potwierdził, jednych pewnie ucieszył, a innych być może delikatnie rozczarował.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy to pakiet, który zawiera całą tzw. nową trylogię, czyli Tomb Raider: Definitive Edition, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration oraz Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition. Jak widać, mowa o najbardziej dopakowanych wydaniach wszystkich trzech gier, można zatem spodziewać się też dodatków i wszystkich pomniejszych elementów.

Tylko zbiorczy pakiet, za to w promocji

Liczący na zapowiedź nowego tytułu lub przynajmniej odświeżonych graficznie wydań tych już znanych muszą obejść się smakiem. Zainteresowanym Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy może spodobać się natomiast informacja, iż jest on już dostępny. Co więcej, do 2 kwietnia obowiązuje promocyjna cena 83,99 złotych. Mowa o sporym rabacie, ponieważ później trzeba będzie wydać 209,99 złotych.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy przygotowano z myślą o konsolach Xbox One i PlayStation 4. Posiadacze nowszych konsol mogą liczyć tylko i aż na wsteczną kompatybilność.

Właścicielom PC przypominamy, że mogą zgarnąć za darmo dwie inne gry Larą Croft w roli głównej - Lara Croft and the Guardian of Light oraz Lara Croft and the Temple of Osiris.

Źródło: Square Enix

