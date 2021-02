Wzornictwo przemysłowe, a szerzej – design, ma większy wpływ na nasze życie, niż może nam się wydawać. Dotyczy to tak naprawdę wszystkich branż, również medycznej. Dobrze zaprojektowane przedmioty oddziałują na nas silniej, niż chcielibyśmy się do tego przyznać.

Na co dzień ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak mocno wzornictwo przemysłowe wpływa na ich życie i zachowanie. Wynika to z faktu, że postrzegamy świat i otoczenie za pomocą różnych zmysłów, które na siebie oddziałują. Te doświadczenia zmysłowe wpływają na wzorce zachowań, o czym doskonale wiedzą projektanci i marketingowcy.

Wynika z tego, że wzornictwo przemysłowe to nie tylko projektowanie przedmiotów użytkowych, ale i wpływ na kulturę oraz estetykę społeczeństw. Są takie projekty, które przeszły do historii i stały się symbolami. W artykule przedstawione zostaną takie, które nie wychodzą z mody, a swoją ponadczasowość zawdzięczają wyważonym formom i odpowiednio dobranym materiałom oraz wysokiej użyteczności.

Wyjątkowych efektów wzornictwa przemysłowego nie trzeba specjalnie szukać. Wystarczy sięgnąć po produkty firmy Apple. Potęga tej marki zaczęła się od iPoda, który pojawił się na rynku w 2001 roku i od tamtego czasu fascynuje nieszablonowym, futurystycznym designem. Co ciekawe, minęło zaledwie 10 miesięcy od pomysłu i projektu iPoda do udostępnienia go w sprzedaży.

Kolejnym przykładem jest Lampa Anglepoise. Dziś można ją zobaczyć w wielu biurach, czytelniach, domach czy innych miejscach, w których na co dzień przebywamy. Jej projektantem był George Carwardine. Zaskakujące, że człowiek ten specjalizował się w projektowaniu układów zawieszenia pojazdów. Konstrukcja lampy Anglepoise była tym samym pierwotnie mechanizmem zawieszenia, który doskonale się sprawdził w innej dziedzinie.

Inny symbol stanowi także konturowa butelka Coca-Coli, którą znają ludzie na całym świecie. Została ona zaprojektowana w 1915 roku i do dziś niewiele się zmieniła. Projektanci Alexander Samuelson i Earl R. Dean inspirowali się w tym przypadku ilustracją ziarna kakao. Dziś ta butelka jest niemal symbolem produktu wysokiej jakości.

Design, wbrew pozorom, ma także duże znaczenie w branży medycznej. Sens projektowania graficznego trzeba tu rozpatrywać w wielu aspektach. Będzie to wprowadzenie na rynek medyczny nie tylko nowego produktu, ale i wpływanie na zaangażowanie pacjenta, zmianę jego zachowania czy walory marketingowe.

Czym charakteryzuje się dobry projekt w branży medycznej?

W branży medycznej na projektancie ciąży wyjątkowa odpowiedzialność. Opracowane przez niego produkty nie tylko powinny być użyteczne i trwałe, ale także niezawodne. Muszą tym samym przetrwać próbę czasu i nie zestarzeć się. Dobry projekt to tutaj podstawa, a powinien on być:

innowacyjny – wykorzystujący nowoczesną technologię i koncentrujący się na zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb użytkowników;



– wykorzystujący nowoczesną technologię i koncentrujący się na zaspokajaniu rzeczywistych potrzeb użytkowników; użyteczny – spełniający określone kryteria funkcjonalne i psychologiczne – produkty medyczne są przeznaczone do wykonania ważnej pracy a ich zastosowanie jest kwestią kluczową;



– spełniający określone kryteria funkcjonalne i psychologiczne – produkty medyczne są przeznaczone do wykonania ważnej pracy a ich zastosowanie jest kwestią kluczową; estetyczny – kwestie estetyczne są składową użyteczności – takie produkty wpływają na użytkownika i jego samopoczucie, wywołują emocje, mogą także zachęcać do korzystania z nich;



– kwestie estetyczne są składową użyteczności – takie produkty wpływają na użytkownika i jego samopoczucie, wywołują emocje, mogą także zachęcać do korzystania z nich; zrozumiały – używanie produktu medycznego powinno być łatwe; taki produkt musi być intuicyjny;



– używanie produktu medycznego powinno być łatwe; taki produkt musi być intuicyjny; dyskretny – produkt medyczny musi spełniać swoje zadania, ale nie musi zwracać na siebie uwagi czy wpływać na otoczenie;



– produkt medyczny musi spełniać swoje zadania, ale nie musi zwracać na siebie uwagi czy wpływać na otoczenie; ponadczasowy – produkt medyczny nie może koncentrować się na aktualnej modzie czy trendach, ponieważ cykl jego wprowadzenia na rynek jest bardzo długi;



– produkt medyczny nie może koncentrować się na aktualnej modzie czy trendach, ponieważ cykl jego wprowadzenia na rynek jest bardzo długi; dopracowany – zaprojektowany i wyprodukowany z dbałością o najdrobniejszy detal, dzięki temu będzie trwały, a użytkownik będzie czuł się pewnie, korzystając z niego;



– zaprojektowany i wyprodukowany z dbałością o najdrobniejszy detal, dzięki temu będzie trwały, a użytkownik będzie czuł się pewnie, korzystając z niego; ekologiczny – kwestie recyklingu w przypadku produktów medycznych są często drażliwe, dlatego trzeba dbać, aby w czasie produkcji zużyć jak najmniej zasobów naturalnych;



– kwestie recyklingu w przypadku produktów medycznych są często drażliwe, dlatego trzeba dbać, aby w czasie produkcji zużyć jak najmniej zasobów naturalnych; prosty – produkt medyczny koncentruje się tylko na istotnych aspektach, każda jego cecha i funkcja musi być uzasadniona

Trendy w designie w branży medycznej

We wzornictwie przemysłowym dla branży medycznej, podobnie zresztą jak i dla innych branż, pojawiają się różne trendy, które projektanci biorą pod uwagę, przygotowując nowe produkty. Obecnie można wyróżnić trzy aspekty, które wydają się dość istotne w tym kontekście.

Pierwszy trend dotyczy udostępniania danych. Żyjemy w świecie, w którym wszyscy przyzwyczaili się, że mobilne urządzenia gromadzą ogromne ilości danych, do których dostęp jest łatwy. Takie same przyzwyczajenie mają również lekarze i pacjenci, dlatego nowe urządzenia medyczne są projektowane tak, aby sprostać obecnym oczekiwaniom. Przykład niech stanowią urządzenia diagnostyczne, które coraz częściej udostępniają wyniki pacjentów natychmiastowo.

Nowoczesna opieka medyczna zmierza również do tego, żeby pacjent spędzał w szpitalu czy gabinecie lekarskim jak najmniej czasu i mógł zadbać o swoje zdrowie, także w domowym zaciszu. To drugi trend, który obecnie biorą pod uwagę projektanci z branży medycznej. Urządzenia powinny być tak skonstruowane, żeby umożliwiały leczenie w domu, a tym samym były intuicyjne i łatwe w obsłudze.

W przypadku produktów medycznych najważniejsza jest funkcjonalność i niezawodność. Okazuje się jednak, że współczesny trend w projektowaniu stawia także na estetykę takich urządzeń. Konsumenci przyzwyczaili się do tego, że produkty techniczne są małe, mobilne, a do tego eleganckie. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi także branża medyczna

Przykłady rewolucyjnych projektów z branży medycznej

W branży medycznej istnieje wiele przykładów wysokiej jakości wzornictwa. Potwierdzają to różnego rodzaju konferencje branżowe oraz prestiżowe konkursy w dziedzinie designu, jak m.in. Red Dot Design Award, gdzie jednym z laureatów została na przykład firma ENBIO Technology. Nagrodzono jej kompaktowy autoklaw do sterylizacji narzędzi – Enbio S, który ma wszystkie cechy wymienione wcześniej, charakteryzujące dobry projekt.

Na uwagę zasługuje również autoklaw Enbio PRO, który jest nie tylko innowacyjny i użyteczny, ale także estetyczny i ponadczasowy. Autoklawy firmy ENBIO znajdują swoje zastosowanie nie tylko w placówkach związanych z branżą medyczną, ale także m.in. w salonach kosmetycznych, fryzjerskich i studiach tatuażu. Enbio jako jedyny w segmencie tego typu urządzeń co roku zmienia własne produkty, nadając im nowe, aktualne kolory, unowocześniając oprogramowanie (możliwość wyboru barwy światła na lampkach LED) i sprzęt (np. dodając światła LED). Dopasowuje zatem swoją ofertę do potrzeb konsumentów z różnych branż, wymagających skutecznej sterylizacji.

Rewolucyjnych projektów w branży medycznej można wymienić dużo więcej. Mobility Designet zaprojektowała na przykład rewolucyjne kule, ponieważ tradycyjne są używane już od czasów napoleońskich. Hiszpanie z Exovite przygotowali natomiast alternatywę dla tradycyjnego gipsu w postaci odlewów drukowanych 3D. Lift Labs zaprojektowała inteligentne przybory ze stabilizującymi uchwytami, a Exo-Prothetic opracowała specjalne, lekkie protezy nóg wykonywane w drukarce 3D.

To tylko kilka przykładów z wielu produktów, które projektowane są dla branży medycznej i często rewolucjonizują leczenie oraz opiekę zdrowotną. Bez wątpienia dobre projekty wzornicze mocno wpływają na nasze życie, ułatwiają terapie, a do tego oddziałują na nas estetycznie. Takie produkty są nie tylko funkcjonalne, ale również chętnie używane.