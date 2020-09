Jeśli rozglądasz się za nowym sprzętem AGD, to zatrzymaj się na chwilę i zerknij w stronę sklepu RTV Euro AGD, gdzie czekają na ciebie olbrzymie obniżki. Trwa 4-dniowy maraton zniżkowy.

Teraz kupisz AGD taniej niż zwykle. Trwa 4-dniowy maraton zniżkowy w RTV Euro AGD

16 września rozpoczął się 4-dniowy maraton zniżkowy. Tylko do najbliższej soboty w sklepie RTV Euro AGD możesz kupić mnóstwo dobrego sprzętu do domu w cenach niższych o kilkadziesiąt albo i kilkaset złotych.

Najlepsze promocje czekają na nas w kategorii AGD – wybraliśmy pięć urządzeń, które naszym zdaniem szczególnie zasługują na uwagę, a na zakupie których sporo możesz teraz zaoszczędzić.

Zmywarka pozwoli ci oszczędzić czas. Oszczędź też na jej zakupie

Wystarczyło zerknąć na główną stronę akcji, by wśród tych przecenionych produktów odnaleźć perełkę w postaci zmywarki Whirlpool WFO 3T121 X. To szybki, pojemny (na 14 kompletów) i energooszczędny (o czym świadczy klasa A++) sprzęt, który – co najważniejsze – jest też bardzo skuteczny. To zasługa 10 programów oraz technologii 6. Zmysł, automatycznie dobierającej optymalną temperaturę, czas zmywania i intensywność. Gdy chcesz, by zmywanie rozpoczęło się o określonej porze, możesz opóźnić start, a gdy zależy ci na czasie – aktywować tryb Turbo. Ten ostatni sprawdzi się szczególnie w przypadku niespodziewanych odwiedzin. Promocyjna cena urządzenia to 1199 złotych (o 300 zł mniej).

Równie efektywna energetycznie jest lodówka Electrolux EN3790MKW, którą również możesz teraz kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze. To wysokie na 2 metry urządzenie, oddające do twojej dyspozycji 228 litrów w chłodziarce i 91 litrów w zamrażarce. To więc, co jest w środku, to dużo miejsca. To, czego nie ma, to szron, jako że producent postarał się o technologię No Frost. Na uwagę zasługuje też inne rozwiązanie, mianowicie Multi Flow. Dzięki niemu chłodne powietrze jest równomiernie rozprowadzone, a odpowiednia temperatura – utrzymywana na stałym poziomie. Promocyjna cena urządzenia to 2199 złotych (o 600 zł mniej) z kodem MZN16091909C.

Nie musisz wydawać fortuny na sprzęt do gotowania

W kuchni potrzebujesz nie tylko miejsca, w którym będziesz przechowywać produkty, ale też sprzętu, który pozwoli ci przyrządzić pyszne dania. Stosunkowo niedrogim, a zarazem porządnym urządzeniem tego rodzaju jest kuchnia gazowo-elektryczna Electrolux EKK54554OW. Ma wbudowaną zapalarkę, cztery palniki o różnej wielkości i żeliwny ruszt – trwały i równocześnie łatwy w czyszczeniu. Znajdujący się niżej piekarnik z emaliowanym wnętrzem oferuje z kolei praktyczny tryb termoobiegu i automatyczne wyłączanie, które skutecznie zapewni ci komfort psychiczny podczas pieczenia. Promocyjna cena urządzenia to 899 złotych (o 300 zł mniej).

4-dniowy maraton zniżkowy jest też dobrą okazją do zakupu nieco mniejszych urządzeń AGD, takich jak kuchenka mikrofalowa. Na tle urządzeń z tej kategorii pozytywnie wyróżnia się Beko MGF20210B. To 800-watowy i 20-litrowy model z 8 programami automatycznymi i regulacją mocy w zakresie 8 stopni. Pozwala szybko gotować i podgrzewać potrawy bez ich wysuszania, rumienić je, wykorzystując grill kwarcowy, a także rozmrażać. Ma też timer i funkcję blokady rodzicielskiej – dla bezpieczeństwa najmłodszych. Promocyjna cena urządzenia to 299 złotych (o 100 zł mniej) z kodem MZN16091909C.

Przecież nie samą kuchnią człowiek żyje

Ale w ramach tej akcji możesz wyposażyć nie tylko swoją kuchnię. Wśród urządzeń dostępnych w obniżonych cenach znajdziesz też na przykład pralkę Bosch WAN2826EPL Serie 4 VarioPerfect. Pojemność na poziomie 8 kg czyni z niej dobrą opcję dla rodzin, a 30-minutowy tryb i wirowanie z prędkością 1400 obrotów na minutę – dla zabieganych. Szeroki wybór programów pozwala zatroszczyć się właściwie o każdą tkaninę, a klasa efektywności energetycznej A+++ uwalnia od obaw o wysokie rachunki. Dobrze opisany i wygodny panel sterowania to już tylko wisienka na torcie. Promocyjna cena urządzenia to 1399 złotych (o 250 zł mniej).

Rozłóż zakup na raty i odrocz spłatę pierwszej z nich

Jeśli nawet te niższe ceny przekraczają twoje możliwości w tym momencie, to mamy jeszcze jedną dobrą wiadomość. Zakup każdego urządzenia, o którym tu wspomnieliśmy, możesz rozłożyć na 10, 20 lub 30 rat 0%, a pierwszą z nich przyjdzie ci zapłacić dopiero w przyszłym roku. Brzmi nieźle, prawda?

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.