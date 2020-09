Zrób większe zakupy, to otrzymasz większy rabat. Takie są zasady akcji Progówka w RTV Euro AGD. Promocja potrwa jeszcze kilka dni – wykorzystaj ją dobrze, a sporo zaoszczędzisz.

Progówka w RTV Euro AGD to akcja, która powraca co jakiś czas. Jej najnowsza edycja już się rozpoczęła i potrwa do najbliższego poniedziałku. Jeśli zdecydujesz się na naprawdę duże zakupy, otrzymasz nawet 6600 złotych rabatu. Realnie jednak możesz liczyć na kilkadziesiąt lub kilkaset złotych. Bez wątpienia warto skorzystać.

Progówka w RTV Euro AGD. Na ile rabatu możesz liczyć?

40 zł rabatu za zakupy od 500 do 999,99 zł

75 zł rabatu za zakupy od 1000 do 1999,99 zł

150 zł rabatu za zakupy od 2000 do 2999,99 zł

350 zł rabatu za zakupy od 3000 do 3999,99 zł

500 zł rabatu za zakupy od 4000 do 5999,99 zł

800 zł rabatu za zakupy od 6000 do 8499,99 zł

1200 zł rabatu za zakupy od 8500 do 9999,99 zł

1400 zł rabatu za zakupy od 10 000 do 12 999,99 zł

1900 zł rabatu za zakupy od 13 000 do 19 999,99 zł

3200 zł rabatu za zakupy od 20 000 do 25 999,99 zł

4500 zł rabatu za zakupy od 26 000 do 32 999,99 zł

6600 zł rabatu za zakupy od 33 000 zł

Zasady akcji Progówka są następujące:

akcja trwa do 28 września 2020 roku (do godziny 23.45),

(do godziny 23.45), możesz z niej skorzystać zarówno w sklepie internetowym, jak i salonach stacjonarnych,

musisz dodać do koszyka minimum 2 różne produkty objęte promocją,

objęte promocją, muszą to być produkty z określonych kategorii*, o wartości minimum 300 złotych,

nie musisz wklejać żadnego kodu – rabat zostanie naliczony automatycznie.

* Te wspomniane kategorie to małe AGD, telewizory, smartfony i gadżety, audio/video, foto i kamery oraz akcesoria.

Telewizor albo smartfon? Progówka sprawdzi się przy większych zakupach

„Nawet 6600 złotych rabatu” – to działa na wyobraźnię, ale wyraźnie widać, że żeby otrzymać naprawdę duży rabat, trzeba też sporo wydać. Wprawdzie nawet kilkadziesiąt złotych w kieszeni to świetna sprawa, ale nie oszukujmy się – z Progówki opłaca się skorzystać przede wszystkim przy większych zakupach. Możesz na przykład wykorzystać tę akcję, by sprawić sobie nowy telewizor albo jakiegoś smartfona (albo jedno i drugie – wtedy rabat będzie jeszcze większy).

Obie kategorie są uwzględnione w akcji i może cię zainteresować na przykład telewizor Samsung QLED QE55Q77TAT za 3999 złotych. To 55-calowy model, który równie dobrze sprawdzi się w domu kinomaniaka i gracza. Ten pierwszy w szczególności doceni rozdzielczość 4K, obsługę HDR i Aktywny Wzmacniacz Głosu, dzięki któremu dialogi są zawsze dobrze słyszalne. Ten drugi – niski input lag, FreeSync, Dynamiczny Korektor Czerni i port HDMI 2.1, gotowy na nadejście konsol nowej generacji.

A co odnajdujemy wśród ciekawych telefonów? Jest tam na przykład smartfon Pocophone X3 NFC za 1199 złotych, który dopiero debiutuje na rynku. To szalenie interesująca propozycja. Za stosunkowo nieduże pieniądze otrzymujesz aktualnego Androida i gwarancję, że będzie aktualizowany przez najbliższe trzy lata, ekran 120 Hz o wysokiej rozdzielczości, energooszczędnego i zarazem wydajnego Snapdragona 732G oraz akumulator 5160 mAh, zapewniający długi czas pracy. Są też 4 aparaty z tyłu, które pozwolą ci uwolnić swoja kreatywność.

Sprzęt audio w promocji – jest tego dużo

W ramach Progówki możesz też kupić soundbary, zestawy kina domowego, głośniki i dużo, dużo więcej sprzętu audio. Znajduje się tam też na przykład reprezentująca nieco już zapomnianą kategorię urządzeń miniwieża Panasonic SC-PM600 za 579 złotych. Zajmuje niewiele miejsca, a jest w stanie wypełnić pokój dobrze brzmiącą muzyką z radia, płyty, pendrive’a czy jakiegokolwiek innego źródła podłączonego przez Bluetooth. To prosty, ale zdecydowanie godny polecenia sprzęt.

Tych zaś, dla których słuchanie muzyki jest bardzo intymnym doświadczeniem, mogą zainteresować dokanałowe słuchawki Jabra Elite Active 65t za 369 złotych. Są całkowicie bezprzewodowe, więc absolutnie nic cię nie ogranicza. No, może poza czasem działania, ale 5 godzin to i tak niezły wynik. Technologia Bluetooth 5.0 gwarantuje niezawodne połączenie, a wysokiej jakości przetworniki – bardzo dobre brzmienie.

Oczywiście zaprezentowaliśmy ci zaledwie maleńki wycinek oferty. Zajrzyj na stronę promocji w RTV Euro AGD, aby poznać wszystkie urządzenia objęte akcją Progówka, która – przypomnijmy – kończy się już w najbliższy poniedziałek.

Artykuł powstał we współpracy z RTV Euro AGD.