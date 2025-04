Sprzęt do gier

Turtle Beach prezentuje aż 16 nowych modeli zestawów słuchawkowych oraz kontrolerów, które zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach Nintendo Switch, Xbox oraz PC.

W kontekście nadchodzącej premiery Nintendo Switch 2 warto przyjrzeć się nowością od marki Turtle Beach. Wszystkie 16 modeli słuchawek i kontrolerówTurtle Beach można już zamawiać w przedsprzedaży u wybranych dystrybutorów oraz bezpośrednio na oficjalnej stronie internetowej Turtle Beach. Światowa premiera zaplanowana jest na 18 maja 2025 roku.

Nowości od Tutrle Beach – sprzęt dla fanów Nintendo

Recon 70

Recon 70 otrzymał teraz oficjalną licencję dla konsoli Nintendo Switch. Posiada 40-milimetrowe przetworniki, czuły mikrofon oraz komfortowe nauszniki pokryte ekoskórą, co gwarantuje wygodę użytkowania i wyjątkowo czysty dźwięk. Dzięki złączu 3,5 mm można go bez problemu podłączyć do każdego modelu Nintendo Switch.

Airlite Fit

Lekki przewodowy zestaw słuchawkowy Airlite Fit powstał jako odpowiedź Turtle Beach na oczekiwania graczy korzystających z Nintendo Switch, którzy cenią sobie wygodę i dobrą jakość dźwięku. Wyjątkowe nauszniki wykonane z tkaniny jersey, 40-milimetrowe przetworniki, mikrofon z funkcją redukcji szumów oraz trzy wyraziste wersje kolorystyczne gwarantują komfort i pełne zanurzenie w rozgrywce. Słuchawki wyposażono również w uniwersalne złącze 3,5 mm.

Bezprzewodowe kontrolery Rematch: Invincible Mario i Super Mario Star

Nowe kontrolery Rematch stworzone z myślą o Nintendo Switch to prawdziwa gratka dla miłośników Mario i fanów stylu retro. Zasięg do 9 metrów, dwa programowalne przyciski oraz bateria pozwalająca grać nawet 40 godzin na jednym ładowaniu. Dzięki wbudowanemu sterowaniu ruchem, użytkownicy mogą w pełni wykorzystać potencjał tytułów na Nintendo Switch, takich jak Super Mario Party Jamboree czy Mario Kart 8 Deluxe.

Dodatkowo, kontrolery skrywają jeszcze jedną ciekawostkę – oba najnowsze modele rozświetlają nawet najbardziej zacienione wnętrza dzięki świecącym w ciemności detalom.

Nowości od Tutrle Beach – sprzęt Xbox i PC

Afterglow Wave

Nowe kontrolery Afterglow Wave przeznaczone dla Xbox Series X|S, Xbox One oraz komputerów PC wyposażono w trójstopniowe spusty z efektem Halla, które pozwalają graczom na dostosowanie czułości i zapewniają płynne, precyzyjne sterowanie. Urządzenie umożliwia również personalizację podświetlenia RGB w ośmiu strefach z czterema trybami iluminacji, a pełną konfigurację kontrolera można przeprowadzić za pomocą aplikacji Control Hub.

Gracze mają możliwość personalizacji rozgrywki dzięki dwóm programowalnym przyciskom szybkiej akcji, co pozwala na błyskawiczny dostęp do najważniejszych funkcji. Zastosowanie podwójnych silników wibracyjnych oraz wyzwalaczy impulsowych gwarantuje realistyczne i responsywne sprzężenie zwrotne, a ergonomiczna konstrukcja z laserowo grawerowanymi, teksturowanymi uchwytami zapewnia wygodę nawet podczas długich sesji. Dodatkowo, opatentowane sterowanie dźwiękiem bezpośrednio z poziomu tzw. “krzyżaka” (D-pad) oraz dedykowany przycisk do wyciszania mikrofonu pozwalają w każdej chwili na szybkie dostosowanie głośności gry, czatu, miksu i poziomu ogólnego.

Rematch Core

Przewodowy kontroler Rematch Core został stworzony z myślą o wygodzie, a jego ergonomiczna forma gwarantuje pewny chwyt bez uczucia zmęczenia nawet podczas wielogodzinnych sesji grania. Wyposażony w podwójne silniki wibracyjne oraz wyzwalacze impulsowe, oferuje realistyczne i angażujące sprzężenie zwrotne, które podnosi jakość rozgrywki. Rematch Core umożliwia również szybką regulację dźwięku za pomocą D-pada i można go bez trudu skonfigurować dzięki dedykowanej aplikacji Control Hub. Przewód USB-C o długości 2,5 metra zapewnia stabilne połączenie i rozgrywkę bez opóźnień.