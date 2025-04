Ucieczka przed GTA 6? Borderlands 4 z nową datą premiery

Studio Gearbox Software oznajmia, że Borderlands 4 zadebiutuje wcześniej, niż pierwotnie planowano. Powód nie jest znany, ale kto wie, czy deweloperzy nie chcą w ten sposób niejako oddalić się od GTA 6.

Jeśli czekasz na nową odsłonę Borderlands, to mamy dobre wieści. Gearbox Software zdecydowało się na przyspieszenie premiery Borderlands 4. Tytuł zadebiutuje dwa tygodnie wcześniej, niż pierwotnie planowano – zagramy już 12 września 2025 r. na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

Ucieczka przed GTA 6?

Ostatni kwartał 2025 r. to okres, który będzie zdominowany przez GTA 6. Nie trzeba wyjaśniać, że nadchodzące dzieło Rockstar Games będzie w centrum uwagi całego gamingowego świata. Z tego powodu poszczególni twórcy nie chcieliby konfrontacji z nowym GTA, które może wręcz spowodować, że sprzedaż innych gier w tym okresie będzie wyraźnie słabsza.

I niewykluczone, że wcześniejsza data premiery Borderlands 4 podyktowana jest chęcią zaistnienia na rynku przed oficjalną premierą GTA 6. Jest to całkowicie zrozumiałe i o tyle ciekawe, że zarówno Gearbox Software jak i Rockstar Games to studia, które należą do Take-Two Interactive, a więc mają informacje z pierwszej ręki.

Sony ogłasza State of Play

Wracając do Borderlands 4 – ogłoszono prezentację State of Play, na której dowiemy się nieco więcej o nadchodzącej grze. Transmisja odbędzie się 30 kwietnia 2025 r. o godzinie 23:00 czasu polskiego. Pokaz będzie w całości poświęcony Borderlands 4, twórcy zaprezentują gameplay wraz z misjami.

Czekacie na Borderlands 4? Klasycznie zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: Gearbox