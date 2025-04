Trzech na czterech graczy przyznaje, że podejmując decyzje zakupowe w kwestii nowego komputera, kierują się przede wszystkim jedną charakterystyką – jego mocą.

Wydajność jest cechą kluczową dla gamerów, którzy oczekują, że gry nie tylko będą wyglądały najlepiej jak to jest fizycznie możliwe, ale również działały idealnie płynnie. Dlatego właśnie projektanci i inżynierowie HP, konstruując HP OMEN MAX 16 z myślą o graczach, którzy nie uznają żadnych kompromisów i chcą najlepszych rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku, postawili właśnie na maksymalną moc. A potem uznali, że to jeszcze za mało.

Podzespoły z najwyższej półki

Stworzenie najpotężniejszego laptopa do gier wydaje się wyzwaniem technologicznym i rzeczywiście nim jest. Z drugiej strony jednak recepta na taki sprzęt sprowadza się tak naprawdę do bardzo prostej zasady. Jeśli chcemy maksymalnej mocy, musimy złożyć komputer z najnowszych, najbardziej zaawansowanych i najbardziej wydajnych podzespołów, jakie są dostępne na rynku. To powinno załatwić kwestię oczekiwań graczy. I nie da się ukryć, że w przypadku tego, co znajduje się na pokładzie HP OMEN MAX 16 i tego, co ten laptop oferuje od strony czysto technologicznej, gamerzy powinni być zachwyceni.

Główna jednostka HP OMEN MAX 16 bazuje na najmocniejszych wersjach najnowszej generacji procesorów Intel Core Ultra lub AMD Ryzen AI. Oczywiście w środku znajdziemy również najlepsze karty graficzne, jakie można w ogóle kupić, czyli układy NVIDIA GeForce RTX 5080/5090. Kroku pod względem szybkości i przepustowości dotrzymują im kości pamięci RAM DDR5, których może być do 64 GB, a także pamięć masowa SSD będąca przedstawicielem jeszcze świeżej, dostępnej od niedawna piątej generacji, co najmniej dwukrotnie szybsza w kwestii odczytu i zapisu danych niż najlepsze SSD Gen 4 montowane w komputerach do tej pory.

Również wyświetlacz opiera się na najlepszych dostępnych rozwiązaniach, czyli samoświecących diodach OLED, które jako jedyne oferują nieskończony kontrast oraz tak szeroką paletę naturalnych kolorów. Dodatkowo 16-calowa matryca WQXGA jest niesamowicie szybka, ponieważ charakteryzuje się odświeżaniem 240 Hz.

Nie da się więc zaprzeczyć, że w przypadku HP OMEN MAX 16 mamy do czynienia z bezdyskusyjnie najpotężniejszymi podzespołami konsumenckimi, jakie w ogóle w tym momencie istnieją poza wyspecjalizowanymi laboratoriami z superkomputerami. Ale może z nich skorzystać każdy producent laptopów. Dlatego dla projektantów HP OMEN MAX 16 były tylko punktem wyjściowym.

Sekret prawdziwej mocy

Rasowy gracz, którzy dobrze zna się na komputerowym sprzęcie, zawsze na początku zwróci uwagę na podzespoły takie jak główny procesor czy model karty graficznej. Gamer, który zna się najlepiej, będzie szukał informacji o szczytowej mocy, z jaką ten procesor i grafika mogą pracować. Nawet najpotężniejsza grafika GeForce RTX 5090 nie jest w stanie zignorować praw fizyki i nie zrealizuje pełni potencjału, jeśli nie dostarczy się jej wystarczającej ilości energii elektrycznej. Przeciętny laptop do pracy czy nauki dostarcza swoim podzespołom od 45 do 70 watów mocy. Zasilacze w laptopach gamingowych są w stanie osiągnąć trzykrotnie większą moc szczytową w okolicach 200 watów. HP OMEN MAX 16 zaś jest w stanie dostarczyć swoim jednostkom obliczeniowym aż 250W! W świecie laptopów jest to wartość bezprecedensowa.

Inżynierom HP udało się osiągnąć tak fantastyczny skok mocy dzięki rewolucyjnym rozwiązaniom w dziedzinie chłodzenia. Laptopy to nie komputery stacjonarne, w których obudowach można umieścić wiele wentylatorów czy chłodzenie cieczą. Mniejsze rozmiary ograniczają możliwości odprowadzania temperatury, co z kolei przekłada się na limity mocy. HP OMEN MAX 16 przekracza te granice dzięki połączeniu zaawansowanej konstrukcji układu chłodzenia HP Tempest Cooling Pro z jego ogromną komorą wymiany ciepła obejmującą 60% płyty głównej, z przełomowym HP Cryo Compound, hybrydowym materiałem na bazie mieszanki ciekłych metali o podwyższonej lepkości, który znacząco zwiększa efektywność odprowadzania ciepła bezpośrednio z procesorów CPU i GPU.

HP OMEN MAX 16 nie tylko ma więc na pokładzie najlepsze podzespoły z możliwych, ale daje im najwięcej mocy do rozwinięcia skrzydeł.

I to jeszcze nie wszystko

Projektanci HP OMEN MAX 16 zadbali o najważniejsze, czyli moc. A potem poszli dalej, co widać choćby na przykładzie wspomnianego przed chwilą przełomowego układu chłodzenia. Aby był jeszcze bardziej skuteczny, zastosowali powstałą we współpracy z firmą Intel technologię HP Fan Cleaner, która poprzez cykliczną zmianę kierunku obrotu wentylatorów na przeciwny drastycznie zmniejsza tempo osadzania się kurzu na ich łopatkach. Podobne ulepszenia można znaleźć też w innych miejscach. HP OMEN MAX 16 ma świetnie podświetlaną klawiaturę, która może pracować w pełnym spektrum barw RGB i, dodatkowo, umożliwia przypisanie każdemu z klawiszy całkiem innego koloru tegoż podświetlenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu gracze mogą stworzyć własne wzory dla ulubionych gier, znacznie ułatwiające identyfikację najważniejszych przycisków. A jakby tego było mało, HP OMEN MAX 16 jest pierwszym laptopem w historii z podświetleniem frontowej listwy obudowy. Oczywiście także w pełni programowalnym.

HP umieściło w swoim ultratopowym laptopie gamingowym najlepszy hardware. I również najlepszy software. HP OMEN MAX 16 nie tylko doskonale współpracuje z zaawansowaną Sztuczną Inteligencją, ale posiada również własną, wysoce wyspecjalizowaną. Zaawansowane narzędzie OMEN AI na bieżąco uczy się optymalizować i dostosowywać ustawienia w przebojowych grach w taki sposób, by jak najlepiej wykorzystać moc oferowaną przez podzespoły, które HP OMEN MAX 16 posiada na pokładzie. Z kolei całkiem nowy OMEN Gaming Hub Unleashed pozwala bardziej zaawansowanym gamerom ręcznie dostosowywać ustawienia systemowe i poziomy mocy w celu wyciśnięcia tych dodatkowych kilku procent wzrostu wydajności. A kolejna unikalna Sztuczna Inteligencja, Powder AI, śledzi growe poczynania i nie tylko przechwytuje kluczowe akcje i momenty na potrzebny nagrań lub transmisji wideo, ale też pozwala montować je w profesjonalnie prezentujące się materiały dosłownie po naciśnięciu jednego przycisku.

Właśnie te dodatkowe możliwości, rozwiązania i technologie sprawiają, że wyposażony w najlepsze dostępne na rynku podzespoły HP OMEN MAX 16 zasługuje na miano perfekcyjnego laptopa gamingowego.