Nie żyje Maciej "Shushei" Ratuszniak. Legenda polskiego e-sportu

28 kwietnia 2025 r. zmarł Maciej 'Shushei' Ratuszniak, znany polski gracz League of Legends i mistrz świata z 2011 roku. Miał 36 lat.

Maciej 'Shushei' Ratuszniak, ikona polskiego e-sportu, zmarł 28 kwietnia 2025 roku. Informację o jego śmierci przekazała siostra, Dorota Jasieniecka, za pośrednictwem Facebooka.

"Wczoraj serce mojego brata zatrzymało się, łamiąc przy tym ogrom serc. Maciej Ratuszniak, ukochany mąż, syn, brat i wujek. Przyjaciel... Miłośnik swoich piesków, Saito i Yuona. Shushei, zapalony gracz i mistrz świata w League of Legends, zmarł 28 kwietnia, po krótkiej i zaciętej walce z rakiem." - napisała Dorota Jasieniecka.

Sukcesy w League of Legends

Shushei zdobył sławę w świecie e-sportu jako pierwszy Polak, który triumfował na mistrzostwach świata w League of Legends. W 2011 roku, podczas pierwszych zawodów Worlds, pokonał zespół against All authorities wynikiem 2:1. Reprezentował drużynę Fnatic. Jego wybitne umiejętności przyniosły mu tytuł MVP turnieju.

Kariera Ratuszniaka w profesjonalnym e-sporcie była stosunkowo krótka. Oficjalnie zakończył ją w 2013 roku, choć w 2017 roku podjął jeszcze próbę powrotu, biorąc udział w kwalifikacjach do EU Challenger Series. Mimo że jego czas na scenie był ograniczony, pozostawił trwały ślad w historii polskiego e-sportu.

Źródło: Cybersport.pl