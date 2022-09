Twitter zapowiedział dodanie nowych funkcji, które ułatwią użytkownikom oglądanie filmów na platformie - jedną z nich znają już osoby obeznane z TikTokiem.

Pełnoekranowe oglądanie filmów na Twitterze

Nie tylko firma Meta (dawniej Facebook) uznała, że inspirowanie się TikTokiem jest świetnym pomysłem. Tym razem na spore zmiany zdecydował się serwis społecznościowy Twitter. Na oficjalnym blogu firmowym ogłoszono wprowadzenie dwóch nowych aktualizacji dotyczących filmów.

Po pierwsze, zaktualizowana przeglądarka multimediów rozszerzy filmy do pełnego ekranu, przy pomocy jednego kliknięcia:

Gdy film zostanie uruchomiony w trybie pełnoekranowym, ułatwiliśmy również odnajdywanie filmów. Po prostu przewiń w górę, aby rozpocząć przeglądanie bardziej interesujących treści wideo. Jeśli chcesz wyjść z przeglądarki i wrócić do oryginalnego tweeta, kliknij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu.

Nowa przeglądarka multimediów będzie dostępna w najbliższych dniach dla osób korzystających z Twittera w języku angielskim na iOS, a w kolejnych miesiącach także na Androidzie.

Niekończąca się karuzela filmów

Twitter rozpoczął testowanie kanału wideo podobnego do tego na TikToku już w grudniu 2021 roku. Celem było zapewnienie użytkownikom bardziej spersonalizowanych doświadczeń. Wraz z nową aktualizacją na Twitterze będzie można oglądać filmy w nieskończoność. Jest to duża zmiana, gdyż do tej pory filmy w serwisie były traktowane jako części tweetów, a teraz będą oddzielnym doświadczeniem.

Dzięki naszej nowej karuzeli wideo możesz teraz łatwo znaleźć więcej filmów, które Ci się podobają, obok tweetów i trendów, które mogą Cię zainteresować. Po prostu otwórz kartę Eksploruj, aby odkryć niektóre z najpopularniejszych filmów udostępnianych na Twitterze.

Karuzela wideo jest obecnie dostępna dla osób w wybranych krajach korzystających z Twittera w języku angielskim na iOS i Androidzie.

Korzystacie z Twittera? Co sądzicie o nadchodzącej zmianie w serwisie?

Źródło: blog.twitter.com