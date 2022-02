Meta lubi kopiować niektóre funkcje od innych platform, jak chociażby w przypadku Stories Snapchata, które w podobnej formie znalazło się na Instagramie. Obecnie firma Zuckerberga dalej inspiruje się TikTokiem, skąd powstało Facebook Reels.

Wczoraj na swoim blogu Meta ogłosiła dodanie swojej nowej funkcji – Facebook Reels, na całym świecie. Co to oznacza? Że dostępne w serwisie będą od teraz tzw. Rolki, czyli funkcjonalność, która pozwala na publikowanie maksymalnie 60-sekundowych filmików (tak jak na Instagram Reels), z różnymi, dodatkowymi efektami specjalnymi.

Jak wyglądają facebookowe rolki?

Jak twierdzi Meta, oglądanie filmików to połowa czasu, jaki ludzie spędzają na Facebooku oraz Instagramie, a Rolki to najszybciej rozwijający się format treści. Firma chce, aby nowa funkcja była najlepszym sposobem na odkrywanie nowych rzeczy, łączenie się twórców z odbiorcami i zarabianie pieniędzy. Znajdowanie i udostępnianie odpowiednich oraz zabawnych treści ma być ponoć od teraz przyjemne i łatwe.

Użytkownicy będą mogli „remiksować” filmy innych osób (w duecie), zapisywać wersje robocze, a w nadchodzących miesiącach korzystać także z nowego narzędzia do przycinania wideo. Rolki będzie można znaleźć na stronie głównej, na grupach oraz w zakładce Watch.

Reels Play – program premiowy

Twórcy będą mieć różne możliwości monetyzowania, dzięki funkcji Reels, a konkretniej reklamom. Meta wspomina o programie premiowym Reels Play:

Nasz program premiowy Reels Play (...) wypłaca kwalifikującym się twórcom do 35 000 USD miesięcznie na podstawie wyświetleń ich kwalifikujących się rolek. W nadchodzących miesiącach rozszerzymy program bonusowy na więcej krajów, aby więcej twórców mogło otrzymać nagrodę za tworzenie Reels, które uwielbiają ich społeczności.

Pojawią się dwa nowe formaty reklam: banery reklamowe w formie półprzezroczystej nakładki na dole rolki Facebooka oraz statyczne reklamy naklejek, do umieszczenia w dowolnym miejscu swojego filmiku. Meta zapewni także twórcom (w prawie wszystkich krajach, w których dostępne są reklamy In-Stream) dostęp do swojego programu automatycznego umieszczania reklam i udostępni płatne gwiazdki – dzięki temu fani będą mogli przekazywać darowizny bezpośrednio ulubionym twórcom.

Meta ma ostatnio trochę problemów – z Facebooka korzysta coraz mniej osób, a na początku lutego akcje serwisu mocno spadły. Być może Facebook Reels będzie sposobem na to, by zachęcić ludzi do pozostania na portalu. Jednak czy to zadziała?

Źródło: about.fb.com