Dlaczego Edward Snowden, ikona walki o prawo do prywatności w Internecie, przyjmuje obywatelstwo rosyjskie w rozkwicie putinowskiego reżimu?

Edward Snowden to słynny szpieg, który zdradził. Jako pracownik amerykańskiego CIA i NSA opublikował on dowody na inwigilację osób prywatnych przez agencje. Rola, jaką odgrywały w tym procesie firmy technologiczne udowodniła wielu internautom, że w sieci nie ma prywatności. Przed konsekwencjami upublicznienia tajnych dokumentów, Snowden musiał uciekać z USA, a najkorzystniejszą ofertę azylu złożyła mu Rosja. Dlaczego akurat teraz Władimir Putin przyznał mu obywatelstwo?

Co Snowden robi w Rosji?

Snowden mieszka z rodziną w Rosji, ale jego życie zawodowe nadal związane jest głównie ze Stanami Zjednoczonymi. Współtworzy on Freedom of the Press Foundation, niezależną organizację dbającą o wolnośc słowa. Osobiście nie wypowiada się jednak na łamach tworzonego przez nią portalu.

Pod własnym nazwiskiem prowadzi bloga na platformie Substack, gdzie komentuje bieżące kwestie z pogranicza technologii i polityki. Co ciekawe, z perspektywy Moskwy imteresują go tylko i wyłącznie wewnętrzne sprawy USA. Nie komentuje on rosyjskich pomysłów na inwigilację, sytuacji na Ukrainie, a jego opinie na temat Stanów Zjednoczonych prezentują ten sam punkt widzenia amerykańskiego bojownika o wolność i prywatność. Zupełnie, jakby świat zatrzymał się w 2012 roku.

Snowden nawet w publikacji z 20 września 2022 roku używa perspektywy człowieka, który jest w samym środku Stanów Zjednoczonych. Tymczasem od dekady jest w Moskwie i o tamtejszej sytuacji mógły napisać coś naprawdę ciekawego. Pytanie, czy może, ponieważ w trzy dni po inwazji Rosji na Ukrainę, 27 lutego 2022 roku, wysłał tweeta, którego styl jest godnym obywatela rosyjskiego:

Nie wiszę nad beczką z kwasem na linie, która zaczyna plalić się trochę szybciej za każdym razem, gdy wyślę tweeta, czepiające się trolle. Właśnie straciłem pewność, że dzielenie się moimi przemyśleniami na ten konkretny temat nadal jest przydatne, ponieważ źle to nazwałem.

Po co Snowdenowi rosyjskie obywatelstwo?

Pomysł na zdobycie rosyjskiego obywatelstwa nie narodził się z dnia na dzień. Edward Snowden zaczął się o nie starać w 2020 roku. Oczekiwał wtedy narodzin kolejnego dziecka, a pandemia skomplikowała jego sytuację osobistą. Słynny Sygnalista jest obecnie tatą dwójki dzieci. Urodziły się one w Rosji i takim obywatelstwem dysponują. On i jego żona przebywali na terenie FR jako azylanci polityczni, którzy z dnia na dzień mogą nie być mile widziani.

Małżonkowie wystąpili więc o prawo stałego pobytu, które utorowało im drogę do statusu obywateli rosyjskich. Snowden został nim 26. września 2022 roku, w pięć dni po wprowadzeniu w Rosji mobilizacji.

Po latach rozłąki z naszymi rodzicami, moja żona i ja nie mamy ochoty rozstawać się z naszymi synami. Po dwóch latach oczekiwania i prawie dziesięciu latach wygnania, odrobina stabilizacji zrobi różnicę dla mojej rodziny. Modlę się o prywatność dla nich – i dla nas wszystkich.

Z jego twitterowych przemyśleń wynika, że jedynym powodem była obawa o rozłąkę z rodziną. Mimo to, nie mógł zdyskredytować się bardziej, niż przyjmując obywatelstwo w rozkwicie putinowskiego reżimu. Nie ma też czego szczególnie świętować. Obywatelstwa rosyjskiego nie otrzymała żona Snowdena, a Kreml nadal ma władzę absolutną nad spokojem jego rodziny.

Czy Snowden pójdzie do wojska?

Edward Snowden ma obecnie 39 lat. W mediach społecznościowych pojawiły się więc pytania kiedy wybiera się do wojska. Na przeszkodzie mobilizacji Edwarda Snowdena stoi brak statusu rosyjskiego rezerwisty i zerowe doświadczenie bojowe. Powołania spodziewać się jednak mogą także specjaliści przydatni w armii, a Snowden jest byłym pracownikiem CIA. Mimo to, najcenniejszy jest obecnie jako maskotka propagandowa.

W ten sposób Snowden już zawalczył za nową ojczyznę. Rosjanie, jak wszyscy Słowianie, lubią szukać potwierdzenia własnej wartości na zewnątrz. Ikoniczny amerykański szpieg, który widzi w Rosji bezpieczne miejsce dla swojej rodziny, to laurka dla rosyjskiej dumy narodowej. Tyle w niej jednak prawdy, ile w niezależności Edwarda Snowdena.

