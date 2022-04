Twitter wprowadził niewielką, acz znaczącą zmianę w sposobie wyświetlania usuniętych tweetów. Co najmniej od końca marca zaczęło pokazywać się puste pole na zewnętrznych stronach w miejscu skasowanego posta. Uwagę zwrócił na to Kevin Marks, jeden z twórców mikroformatów.

Był tweet, nie ma tweeta

Jeszcze do niedawna tweety, które zostały usunięte, nadal widniały na zewnętrznych stronach, w których zostały osadzone. Teraz Twitter używa JavaScript do renderowania tweeta jako pustego białego pola. Wygląda to tak, jak poniżej:

Może to się nie wydawać poważną zmianą ze strony Twittera, jednak ma ona znaczące implikacje. Tweety od urzędników publicznych, celebrytów i opinii publicznej są często umieszczane w newsach. Nawet, jeśli zostały one później usunięte przez ich twórców, nadal istniał zapis na zewnętrznych stronach.

Twitter odpowiada, że celem tego było uszanowanie decyzji użytkownika o usunięciu swojej wypowiedzi:

Pierwotnie zamysł Twittera był nieco inny

Jak wskazuje Kevin Marks w swoim poście, pierwotny wybór Twittera, aby zachować tekst usuniętych tweetów, był zamierzonym wyborem ze strony zatrudnionych inżynierów. „Jeśli zostanie usunięty lub za 1000 lat, tekst pozostanie”, napisał były pracownik Twittera, Ben Ward, w 2011 roku.

Inni kierownicy Twittera uznawali na przestrzeni lat znaczenie platformy jako pewnego rodzaju „publicznego zapisu”. Dyrektor generalny, Jack Dorsey, powiedział w 2018 r., że wahał się przed utworzeniem przycisku edycji, ponieważ może to osłabić zdolność Twittera do funkcjonowania jako rejestr publiczny.

