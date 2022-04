YouTube Premium rozwiązuje kilka problemów – czy raczej niedogodności – z jakimi liczyć muszą się ci, którzy korzystają z darmowej wersji serwisu. Dobra wiadomość jest taka, że teraz możesz nie płacić, a mimo to czerpać korzyści „premium” i to aż przez dwa miesiące.

YouTube Premium – po co ci to?

Przeciągające się w nieskończoność reklamy przed filmem i w trakcie czy też brak możliwości odtwarzania treści przy wyłączonym ekranie smartfona. To niektóre z niedogodności, które można wyeliminować, opłacając abonament YouTube Premium.

Problem w tym, że cena jest dość wysoka – to 23,99 zł miesięcznie. Faktem jest też jednak, że lista korzyści jest dłuższa, bo to także możliwość pobierania i późniejszego oglądania treści offline oraz pełen dostęp do serwisu streamingowego YouTube Music.

Co daje YouTube Premium? Brak reklam w serwisie i aplikacji

Możliwość odtwarzania przy wyłączonym ekranie

Możliwość odtwarzania w tle (podczas korzystania z innych aplikacji)

Pobieranie i oglądanie bez dostępu do Internetu

Dostęp do YouTube Music Premium (bez reklam, w tle, offline)

Dostęp do YouTube Kids bez reklam i w trybie offline

Promocja: YouTube premium za darmo na 2 miesiące

Jeśli nie masz pewności, czy YouTube Premium spełni twoje oczekiwania, a wcześniej niedane ci było się o tym przekonać, to teraz jest dobry moment, by spróbować. Trwa promocja, dzięki której możesz cieszyć się wspomnianymi korzyściami zupełnie za darmo i to nie przez miesiąc, lecz aż dwa miesiące.

Czy są tu jakieś haczyki? Właściwie nie. Musisz tylko podpiąć kartę płatniczą, ale możesz uniknąć jakichkolwiek opłat, bo zrezygnować z ewentualnego opłacania abonamentu po upływie okresie próbnego możesz w dowolnej chwili. Co więcej, YouTube wyśle ci przypomnienie na tydzień przed końcem. Jeśli więc chcesz skorzystać, kliknij przycisk poniżej:

