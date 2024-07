Po prezentacji Assassin’s Creed Shadows, przez sieć przetoczyła się fala krytyki pod adresem Ubisoftu. Powodem jest obecność czarnoskórego samuraja Yasuke. Teraz francuski gigant branży publikuje oświadczenie, które pozwoli lepiej zrozumieć podejście twórców.

W ubiegłym roku otrzymaliśmy kameralne Assassin’s Creed Mirage, a w bieżącym zadebiutuje Assassin’s Creed Shadows, czyli produkcja ze znacznie większym rozmachem. Im bliżej premiery, tym więcej kontrowersji. Część graczy krytykuje obecność czarnoskórego samuraja w grze - również ci z Japonii. Warto więc zapoznać się z oświadczeniem Ubisoftu, by zrozumieć punkt widzenia francuskiego wydawcy.

Ubisoft zabrał głos w sprawie Assassin's Creed Shadows

Ubisoft wystosował komunikat do japońskich graczy, ale wydźwięk słów jest przejrzysty, że nic nie stoi na przeszkodzie, by ze stanowiskiem firmy zapoznali się gracze z innych regionów świata.

W oświadczeniu zapewniowo, że zespół włożył "wiele wysiłku w zapewnienie wciągającego i pełnego szacunku odwzorowania feudalnej Japonii”. Celem firmy nigdy nie było przedstawienie jakiejkolwiek gry z serii Assassin’s Creed jako “faktycznej reprezentacji historii lub postaci historycznych”. Zamiast tego twórcy chcą “rozbudzić ciekawość i zachęcić graczy do odkrywania i poznawania historycznych scenerii, którymi się inspirujemy”.

Firma podkreśla, że nadchodzący Assassin's Creed Shadows ma być w pierwszej kolejności grą wideo zapewniającą rozrywkę. Co istotne, Yasuke, będący jednym z protagonistów w grze, nie jest postacią fikcyjną. To właśnie Yasuke uchodzi za pierwszego znanego obcokrajowca, który otrzymał status samuraja, aczkolwiek ta kwestia jest nadal obiektem dyskusji historyków.

“Dążymy do autentyczności we wszystkim, co robimy, ale gry z serii Assassin's Creed to fikcja inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i postaciami historycznymi. Od samego początku seria korzystała z licencji twórczej i zawierała elementy fantasy, aby tworzyć wciągające i immersyjne doświadczenia. Przedstawienie Yasuke w naszej grze jest tego ilustracją. Jego wyjątkowe i tajemnicze życie sprawiło, że był idealnym kandydatem do opowiedzenia historii Assassin's Creed z feudalną Japonią jako tłem." - czytamy w oświadczeniu.

Premiera Assassin's Creed Shadows

To zdecydowanie jedna z większych premier gier w 2024 r. Assassin's Creed Shadows trafi na rynek 15 listopada 2024 r. Zagrają tak gracze pecetowi, jak i użytkownicy konsol aktualnej generacji.

