OpenAI stawia granice. Koniec bliskich relacji z ChatGPT

Kolejne zmiany w ChatGPT. OpenAI stara się zadbać o zdrowie psychiczne użytkowników. Chcą, żebyśmy korzystali z narzędzia mniej, ale lepiej.

Kiedy ChatGPT zadebiutował pod koniec 2022 r., okazał się prawdziwym hitem. Wielu użytkowników zaczęło korzystać z narzędzia OpenAI, wkrótce na rynku pojawiło się też sporo alternatywnych chatbotów. Po niecałych 3 latach na rynku niektórzy nie wyobrażają już sobie pracy bez ChatGPT. To też zasługa dodania wielu nowych funkcji i stałego zwiększania możliwości sztucznej inteligencji. Teraz OpenAI wprowadza powiadomienia, aby od czasu do czasu zrobić sobie przerwę od chatbota. Jest też kilka innych nowości.

Zrób sobie przerwę od ChatGPT

Celem OpenAI jest większa troska o zdrowie psychiczne użytkowników popularnego chatbota. Amerykańska firma wprowadza właśnie nową funkcję - delikatne przypomnienia, sugestie dotyczące zrobienia sobie krótkiej przerwy. Jeśli zbyt długo rozmawiamy z ChatGPT, możemy zobaczyć na ekranie stosowny komunikat (“You’ve been chatting a while - is this a good time for a break?”). Aby dalej używać chatbota, należy kliknąć przycisk w pojawiającym się okienku.

Być może twórcy w przyszłości wprowadzą też inne ograniczenia. Wszystko ma na celu uniknięcie ryzyka zbyt dużego uzależnienia się od korzystania z ChatGPT.

ChatGPT przestanie udzielać jednoznacznych odpowiedzi?

Kolejną zmianą będzie zupełnie nowe podejście do “trudnych” pytań (np. dotyczących życia prywatnego). Jeśli zadamy je chatbotowi, postara się on przede wszystkim pomóc w samodzielnym przeanalizowaniu problemu. ChatGPT zachęci do refleksji i znalezienia odpowiedzi na pytanie we własnym zakresie. Nie otrzymamy więc jednoznacznej informacji lub porady. Chatbot może natomiast przedstawić plusy i minusy różnych rozwiązań lub decyzji. Nowość może być odpowiedzią na pewne zarzuty względem modelu GPT-4o. Potrafi on podpowiadać użytkownikom dość niepokojące scenariusze działania, a nawet wspierać urojeniowe myśli.

OpenAI współpracuje z ekspertami z dziedziny psychologii, psychiatrii, a nawet pediatrami. Ponad 90 specjalistów pomaga w ulepszaniu narzędzia. Pracują nad systemami pomagającymi wykryć oznaki problemów psychicznych lub kryzysu emocjonalnego.

Większa prywatność

Dotychczas w sieci pojawiały się informacje, że konwersacje z ChatGPT można znaleźć w publicznie dostępnych miejscach. Teraz ma się to zmienić, a OpenAI zwiększy poziom prywatności. Użytkownicy dostaną opcję “Make this chat discoverable”, a także zostaną powiadomieni, że ich rozmowy z chatbotem mogą być widziane przez osoby trzecie.

Wszystkie zmiany mają jeden cel - użytkownicy powinni korzystać z ChatGPT rzadziej, ale bardziej świadomie i efektywniej. Może w tym pomóc również nowy ChatGPT Agent, wykonujący pewne działania za użytkownika, na jego polecenie. Chatbot ma przy tym pomagać, ale nie zastępować w pełni człowieka.

Zmiany mogą być wprowadzane stopniowo.