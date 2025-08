Chińska odpowiedź na iPhone 17 Air. Smukła, stylowa i tańsza

Chiński producent szykuje się do premiery swojego smukłego smartfona. Stylistyka może nawiązywać do iPhone 17 Air, choć w przeszłości i ZTE miało podobny telefon.

Do premiery zupełnej nowości, jaką będzie iPhone 17 Air, zostało jeszcze trochę czasu. Tymczasem konkurencja nie śpi - skoro potencjalni klienci interesują się smukłym smartfonem, podobny model zasili też portfolio innych marek. Samsunga Galaxy S25 Edge znamy już bardzo dobrze, natomiast niebawem na rynek może trafić kolejny ciekawy model. Nubia Air nawiązuje do nadchodzącego iPhone’a nie tylko nazwą.

Nubia Air - tańsza alternatywa dla nowego iPhone’a?

Nubia to marka należąca do chińskiego koncernu ZTE. Od lat produkuje smartfony, które aspirują do miana urządzenia klasy premium. Nie są natomiast bezpośrednimi konkurentami dla urządzeń Apple lub choćby Samsunga Galaxy S25 - to przede wszystkim propozycje ze średniej półki cenowej. Możliwe, że i nowy model zachęci do zakupu atrakcyjną ceną.

Nubia Air, bo tak ma się nazywać nowy model, pojawiła się w pierwszych przeciekach. O smartfonie nie wiemy zbyt wiele, choć opublikowane w sieci rysunki zdradzają podobieństwo do iPhone 17 Air. Poza smukłą obudową sam design może przypominać nowość Apple. W górnej części tylnego panelu mamy podłużną “wyspę”, skrywającą aparat i diodę LED. Poniżej mamy oznaczenie prostokątnego obszaru, co może wskazywać na obecność modułu NFC (płatności zbliżeniowe telefonem).

Z przodu nie ma natomiast Dynamicznej Wyspy, znanej z ostatnich modeli smartfonów Apple. Do odblokowania Nubii Air posłuży skaner linii papilarnych znajdujący się w dolnej części ekranu. Poza rysunkiem obrazującym wygląd nowego modelu do sieci wyciekła również nazwa - w formie stylizowanego logo.

Gdzieś to już widzieliśmy

To nie pierwszy raz, kiedy chiński koncern ZTE decyduje się na tego typu design. Już ponad 10 lat temu (w 2013 r.) na rynek trafił bowiem model ZTE Grand S Flex. Stylistyka do złudzenia przypomina nie tylko Nubię Air, ale również iPhone’a 17 Air. Aż dziwne, że nikt nie wspomniał o kilkunastoletnim telefonie ZTE, gdy w sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia iPhone 17 Air.

rozwiń

Źródło: Gizmo China