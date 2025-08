Microsoft aktualizuje listę gier w abonamencie Game Pass. Wśród nowości znajdziemy np. Assassin’s Creed Mirage – odsłonę, która była próbą powrotu do korzeni.

Nowy miesiąc oznacza nowe gry w Xbox/PC Game Pass. Pierwsze wzmocnienie sierpniowej biblioteki nastąpiło 5 sierpnia, kiedy do usługi trafił Rain World (chmura, konsole, PC). 6 sierpnia udostępnione zostaną kolejne gry:

Citizen Sleeper 2: Starward Vector (Series X|S)

Lonely Mountains: Snow Riders (Series X|S)

MechWarrior 5: Clans (Series X|S)

Orcs Must Die! Deathtrap (Series X|S)

Assassin’s Creed Mirage w Game Pass

7 sierpnia do biblioteki Game Pass Ultimate i PC Game Pass trafi Assassin’s Creed Mirage (chmura, konsole, PC). Czy warto zagrać? Nasza recenzja Assassin’s Creed Mirage przeprowadzi was przez mocne jak i słabe strony tej produkcji. Może nie jest to “mesjasz gamingu”, lecz pewne zmiany w formule rozgrywki wyszły tej grze na dobre.

Jak wygląda lista nowości w dalszej części miesiąca? 12 sierpnia pojawi się kooperacyjna strzelanka Aliens: Fireteam Elite (chmura, konsole, PC) osadzona w kultowym uniwersum. Pierwszą połowę sierpnia zamknie 9 Kings (PC).

Te gry opuszczą Game Pass

15 sierpnia usługę opuści kilka gier. To ostatni moment, by zagrać w następujące tytuły: Anthem, Farming Simulator 22, Persona 3 Reload.

Źródło: Xbox