Zaskakujące badania. Tak gry wideo mogą wpływać na inteligencję dzieci

Badania wskazują, że dzieci spędzające więcej czasu na grach wideo mogą zyskać na inteligencji. To odkrycie podważa powszechne przekonanie o negatywnym wpływie gier na młode umysły.

Najnowsze badania sugerują, że dzieci, które poświęcają więcej czasu na gry wideo, mogą doświadczyć wzrostu inteligencji. Naukowcy z Holandii, Niemiec i Szwecji przeanalizowali dane zebrane od 9 855 dzieci w wieku 9-10 lat w ramach badania ABCD w USA. Wyniki pokazały, że dzieci grające więcej niż przeciętnie zyskały 2,5 punktu IQ powyżej średniego wzrostu.

Wzrost punktów IQ był ustalony na podstawie wyników uczestników badania w zadaniach obejmujących rozumienie tekstu czytanego, przetwarzanie wizualno-przestrzenne podanych informacji oraz na podstawie zadania bazującego na zapamiętywaniu, myśleniu nieszablonowym i samokontroli.

Jak gry wideo wpływają na inteligencję dzieci?

Badanie, opublikowane w "Scientific Reports", wykazało, że gry wideo mogą wspierać rozwój umiejętności takich jak rozumienie tekstu, przetwarzanie wizualno-przestrzenne oraz pamięć. "Nasze wyniki potwierdzają tezę, że czas spędzony przed ekranem zazwyczaj nie osłabia zdolności poznawczych dzieci, a granie w gry wideo może w rzeczywistości pomóc w zwiększeniu inteligencji", komentował neurolog Torkel Klinberg z Instytutu Karolinska w Szwecji.

Warto zaznaczyć, że badanie nie różnicowało typów gier, co oznacza, że zarówno gry mobilne, jak i konsolowe mogły mieć podobny wpływ. Naukowcy zwracają uwagę na potrzebę dalszych badań, aby lepiej zrozumieć, jak różne czynniki środowiskowe wpływają na rozwój mózgu dzieci. Dodatkowo, Science Alert podkreśla, że badania wskazują na fakt, iż inteligencja nie jest czymś stałym z czym się rodzimy, a raczej cechą, którą można rozwijać przez całe życie.

Czy inne formy ekranowe mają podobny wpływ?

W przeciwieństwie do gier wideo, oglądanie telewizji i korzystanie z mediów społecznościowych nie wykazało znaczącego wpływu na inteligencję dzieci. Badacze podkreślają, że wcześniejsze badania często nie uwzględniały różnic genetycznych i społeczno-ekonomicznych, co mogło prowadzić do sprzecznych wyników.

Naukowcy uważają, że wnioski te oznaczają, iż istnieje wiele czynników odgrywających istotną rolę w kontekście rozwoju i kształtowania inteligencji. Dodatkowo, ich zdaniem, różne sposoby, w jakie spędzamy nasz czas przed ekranem może wpłynąć na nasze ciało i nawyki w niezbadany jeszcze sposób.

Źródło: Science Alert