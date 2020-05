Doświadczenia z rozszerzoną rzeczywistością są ciekawsze przy użyciu odpowiednich okularów, takich jak Google Glass czy HoloLens 2.

Nauka przy pomocy nowych technologii może być znacznie przyjemniejsza niż ślęczenie nad książkami. Dzięki modelom 3D w wyszukiwarce Google, w prosty sposób można dowiedzieć się więcej.

Oto kilka przykładów wykorzystania rozszerzonej rzeczywistości do nauki w domu.

Za pomocą telefonu można oglądać 11 układów ludzkiego ciała, m.in. kostny, mięśniowy czy krwionośny. Wystarczy wyszukać konkretny układ w Google, a w wynikach wyszukiwania znajdziemy odpowiedni model z opcją „Wyświetl w 3D”.

Można dokładnie prześledzić całe ludzkie ciało: zobaczyć jak łączą się kości, gdzie przebiegają tętnice oraz jak bije serce. Dzięki modelom 3D można lepiej zrozumieć wielkość organu względem całego ciała. Oczywiście w każdym układzie znajdują się odpowiednio opisane etykiety.

Uczenie się o ludzkim organizmie z książek dostarcza wielu informacji, ale znacznie lepiej jest zobaczyć jak on działa. Wtedy znacznie szybciej da się pojąć np. w jaki sposób serce pompuje krew. Oczywiście zawsze warto po książki sięgać, ale uczenie się nowych rzeczy (zwłaszcza w przypadku dzieci) może okazać się znacznie atrakcyjniejsze w wirtualnej formie.

Chcąc zaoferować lepsze zrozumienie działania najmniejszych części organizmu, Google wprowadziło wiele modeli komórek zwierzęcych, roślinnych i bakteryjnych. Wyszukując np. komórkę zwierzęcą, możemy bez trudu ją powiększyć i zobaczyć jak jądro przechowuje DNA.

Dzięki rozszerzonej rzeczywistości da się przynieść wybraną komórkę do swojej domowej przestrzeni. Wtedy można ją dowolnie obrócić, powiększyć i wyświetlić szczegóły na temat jej elementów.

Google Arts & Culture oferuje wiele ciekawostek, które są idealne w czasie zamkniętych obecnie muzeów.

Wyszukując na swoim telefonie Apollo 11, zobaczymy realistyczny obraz skafandra kosmicznego Neila Armstronga. Otwarta stanie się także jaskinia Chauvet, w której znajdują się najstarsze znane na świecie malowidła, zwykle niedostępne publicznie.

Nie ma przeszkód, aby obejrzeć również liczne modele zwierząt w 3D. Można je zobaczyć we własnym domu i przekonać się, jakiej wielkości są naprawdę.

oh my! Turn your home into a virtual zoo with #AR. Search for animals on Google using your phone and select “View in 3D” to see them in your space, like this tiger. #Google3Danimals pic.twitter.com/2rIf60MeH1