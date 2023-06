Electrician Simulator doczekało się świeżego DLC. Smart Devices rozbudowało produkcję o parę konkretnych nowości – i przy okazji zaprowadziło ją na szczyt listy popularności na Steamie.

31 maja zadebiutował dodatek do Electrician Simulator o podtytule Smart Devices. DLC wprowadza do tytułu nowe elementy, mechaniki oraz misje. Po premierze rozszerzenia gra od Gaming Factory znalazła się w tygodniowym rankingu 100 najlepiej sprzedających się gier na platformie Steam.

Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory, mówi: – Długo pracowaliśmy nad tym, aby dostarczyć graczom jak najlepszy produkt. Electrician Simulator: Smart Devices jest naszą największą aktualizacją do Elektryka, która oferuje szereg misji oraz zupełnie nową technologię i sprzęty do naprawy. Wsłuchaliśmy się w opinie graczy, którym nasz tytuł przypadł do gustu, ale – w ich ocenie – czas rozgrywki był za krótki.

W Electrician Simulator gracze wcielają się w rolę młodego elektryka, którego zadaniem jest prowadzenie własnego warsztatu oraz naprawa prostych urządzeń i instalacji. Dodatek Smart Devices rozbudowuje tytuł o urządzenia typu "smart" i wprowadza zaawansowane technologie, nową lokację i kolejne zadania.

Electrician Simulator – kiedy premiera na konsole?

Gaming Factory planuje dalszy rozwój projektu. Twórcy chcą przenieść Symulator elektryka na wszystkie konsole. – Liczymy, że nastąpi to na przełomie 2023/2024, przez co gra trafi do szerszego grona odbiorców. Dalej widzimy duże możliwości rozbudowy naszego tytułu o kolejne dodatki – informuje Mateusz Adamkiewicz.

Nowa gra autorów Electrician Simulator

Kolejnym kluczowym tytułem, nad którym pracuje polski deweloper, jest Japanese Drift Master. Wersja demonstracyjna gry zostanie zaprezentowana jeszcze w tym roku, a premiera w modelu early access nastąpi na przełomie 2023/2024 roku.

źródło: materiały prasowe